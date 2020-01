Salvo Veneziano, in seguito alla pronuncia di frasi volgari e sessiste su Elisa De Panicis, è stato espulso dal Grande Fratello Vip 4. A distanza di una settimana dall'accaduto i riflettori sembrano non spengersi ancora: nella notte il pizzaiolo siciliano ha puntato il dito contro la sua ex coinquilina e contro Patrick Ray Pugliese e Pasquale Laricchia.

Domenica 19 gennaio Barbara D'Urso ha invitato a Live - Non è la d'Urso i protagonisti di questa brutta vicenda: Salvo Veneziano, Elisa De Panicis e Sergio Volpini.

Salvo ed Elisa hanno avuto modo di confrontarsi nell'ascensore: il siciliano ancora una volta ha rivolto le sue scuse all'influencer. Veneziano ha spiegato che in quel momento era un po' su di giri perché aveva bevuto qualche bicchiere di vino di troppo e voleva fare il simpatico con gli altri inquilini del tugurio.

A quel punto la De Panicis, che è stata la prima concorrente ad essere eliminata dalla Casa del GF, ha ribadito la gravità delle frasi pronunciate da Salvo. Ma soprattutto ha spiegato che si è sentita in imbarazzo verso suo padre che ha 70 anni e verso il cuginetto di 11 anni.

Elisa De Panicis nel mirino di Salvo Veneziano

Dopo il confronto chiarificatore avvenuto nell'ascensore di Live - Non è la d'Urso, Salvo Veneziano nella notte ha dato adito ad un duro sfogo. L'ex gieffino ha puntato il dito contro le parole della De Panicis: "Mi preoccupa di cosa pensa mio padre, dice Elisa. Ringrazia che tuo padre è anziano e non ha Instagram e secondo me avrebbe dovuto tirarti più ciabatte come faceva mia madre." Dunque, secondo il pizzaiolo la sua ex coinquilina dovrebbe fare anche attenzione alle foto che posta sui social network.

Ma non è finita qui perché Veneziano ha criticato anche l'atteggiamento di Patrick Ray Pugliese e Pasquale Laricchia. Mentre Sergio è stato eliminato da un televoto lampo lanciato dal reality show lo scorso venerdì, gli altri due 'highlander' sono ancora concorrenti del GF Vip. Nella notte Salvo ha condiviso tra le sue Instagram Stories il commento di un utente, che dice: "I tuoi compagni del tugurio uno più falso dell'altro".

A quanto pare Veneziano è convinto che la produzione del reality avrebbe dovuto prendere dei provvedimenti anche contro di loro.

In effetti dai video ufficiali che si trovano in rete, dopo le parole di Salvo, nessuno ha bacchettato il gieffino. Al contrario Sergio è scoppiato a ridere e Patrick da dato un cinque al suo coinquilino. L'unico che è rimasto imparziale sembra essere Laricchia, ma anche quest'ultimo non si è prontamente dissociato dall'accaduto.

Barbara d'Urso ricorda Pietro Taricone a Live: la Plevani in lacrime

Prima di archiviare il capitolo legato al Grande Fratello Vip 4, Barbara d'Urso a Live - Non è la d'Urso ha voluto omaggiare Pietro Taricone. La padrona di casa ha mandato sullo schermo un breve video di quando il giovane partecipò alla prima edizione del reality show di Canale 5. Durante la messa in onda del video le telecamere hanno inquadrato Cristina Plevani, che è apparsa molto commossa in volto.

La donna, infatti, poco dopo ha deciso di lasciare il programma. La conduttrice Mediaset ha spiegato che nel ventennale del Grande Fratello era doveroso ricordare una persona come Pietro Taricone.