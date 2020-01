Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola 'Il Segreto', nelle puntate che andranno in onda in Spagna su Antena 3 da lunedì 20 a venerdì 24 gennaio ci saranno tantissime novità e numerosi colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Francisca Montenegro continuerà a cercare disperatamente suo marito, mentre Donna Eulalia preparerà la sua vendetta nei confronti della Matrona.

Marta e Rosa si daranno una seconda possibilità

La Marchesa Isabel racconterà tutte le preoccupazioni a Don Ignacio, in quanto verrà a conoscenza dell'esistenza del figlio illegittimo dell'uomo.

In particolare, la madre di Tomas temerà che con l'uscita di un nuovo figlio del Solozobal, l'eredità che ogni figlia riceverà sarà inferiore e il tutto influenzerà anche il matrimonio tra Adolfo e Rosa.

Nel frattempo, Marta avrà un confronto con Rosa e le spiegherà quanto sia importante per lei rimanere unite. Poi, poco dopo entrambe si commuoveranno e decideranno di darsi una seconda opportunità. Successivamente, Adolfo visiterà la sua futura moglie e vorrà aiutare Pablo, il quale sarà tormentato dall'amore che non potrà vivere.

Il figlio della Marchesa si offrirà di aiutare il ragazzo e dirà proprio a quest'ultimo che dovrà superare al più presto la perdita di Carolina.

Mauricio dirà a Marcela e Matias di aver fatto visita a Francisca

Intanto, Mauricio dirà a Marcela e Matias di aver fatto visita a Francisca e il modo poco garbato con cui la donna l'ha trattato. Ma non è tutto perché l'uomo dirà ai coniugi che la Montenegro non le ha rivelato nemmeno le sue reali intenzioni.

Nel frattempo, il Castaneda proverà ancora una volta ad avvicinarsi a sua moglie. Quest'ultima gli dirà di aver bisogno di tempo perché non riuscirà ancora a superare la storia di suo marito con Alicia.

Tomas invece confesserà a suo fratello che ha provato molto piacere nel vedere la Del Molino gelosa e Adolfo gli chiederà se avesse reale interesse per la figlia di Urrutia. Però il De Los Visos negherà il tutto e dirà di essere ancora follemente innamorato di Marcela.

Intanto, Campuzano dirà a Donna Eulalia che avrà tutto pronto per eseguire il piano, proprio come la donna ha commissionato.

Don Ignacio darà a Pablo la documentazione che lo legittima come figlio

Il Solozobal presenterà a Pablo tutta la documentazione che lo legittima come suo figlio, però la reazione del ragazzo non sarà quella che l'uomo d'affari si aspettava. Infatti, il giovane dirà di aver bisogno di tempo per accettare la cosa di essere figlio di Don Ignacio.

Intanto, la Marchesa si rifiuterà di dare spiegazioni a suo figlio Tomas su come ha speso 35.000 pesetas. Infatti, la donna ricorderà al ragazzo che i soldi sono i suoi, però per calmare il fratello di Adolfo gli dirà che ha un accordo con la Montenegro per comprare alcuni terreni a suo nome.

Matias Castaneda deciderà di parlare con Francisca della sua preoccupazione per la mancanza di notizie dell'Ulloa.

Poi dirà alla moglie di Raimundo che sarà più determinato che mai a cercare suo nonno e così i due decideranno di unire le forze per cercarlo insieme. Poco dopo, la Matrona farà visita a Mauricio al municipio e quest'ultimo gli dirà che nonostante sia sindaco di Puente Viejo, la sua lealtà nei suoi confronti sarà sempre la stessa. Francisca approfitterà di questa cosa per chiedergli se sarebbe sempre disposto a fare qualsiasi cosa per lei.