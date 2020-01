Nuovo appuntamento dedicato alle notizie su Il Paradiso delle Signore, la soap opera che sta conquistando sempre più telespettatori sulla tv statale. La trama dell'episodio in onda il 10 gennaio su Rai Uno, rivela che Roberta Pellegrino entrerà in crisi a causa del ritorno di Federico Cattaneo a Milano. Marta Guarnieri, invece, accuserà un malore dopo aver salvato la vita di Carlo, il figlio di Clelia.

Il Paradiso delle Signore, episodio 10 gennaio: Roberta in crisi, Umberto interessato a Flavia

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, incentrate sul nuovo episodio in programma venerdì 10 gennaio 2020 dalle ore 15:40 su Rai Uno, annunciano nuovi colpi di scena.

Scendendo nei dettagli, Roberta vivrà un momento di estrema confusione dopo il rientro di Federico in sedia a rotelle. Agitazione che aumenterà quando la Pellegrino riceverà una lettera da parte del fidanzato, che la farà crollare emotivamente. Intanto, Marcello chiederà aiuto al suo amico Salvatore, in quanto non sa come comportarsi con la Venere, di cui si è preso una cotta. I Cattaneo, invece, decideranno di non raccontare al figlio la gravità delle sue condizioni di salute. Un luminare, infatti, darà poche speranze al giovane di rimettersi in piedi.

A Villa Guarnieri, Adelaide (Vanessa Gravina) capirà che Umberto (Roberto Farnesi) è davvero interessato a Flavia. Una scoperta che non sarà presa bene della Contessa di Sant'Erasmo. Proprio quest'ultima si sentirà particolarmente offesa dal gesto del suo cognato.

Silvia e Luciano mentono a Federico, Marta salva Carlo

Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore, riguardanti il 60°episodio in programma il 10 gennaio 2020, raccontano che Silvia rischierà di svelare a Federico che potrebbe rimanere paralitico a vita, tanto da affrontare nuovamente questo argomento con Luciano (Giorgio Lupano). Il ragionier e la moglie, infatti, vorrebbero evitare che il fratello di Nicoletta (Federica Girardello) soffra inutilmente, tanto da non informarlo sul consulto avuto con un professore.

Clelia, invece, lascerà Carlo nelle mani amorevoli di Marta, in quanto deve assentarsi per un motivo di lavoro.

Purtroppo, il bambino rischierà di morire, investito da una macchina, se la Guarnieri non riuscisse a metterlo in salvo. Questo gesto di grande altruismo metterà in serio rischio il proseguo della gravidanza della moglie di Vittorio (Alessandro Tersigni). Quest'ultima, infatti, si sentirà stanca ed insolitamente affaticata, tanto da tornare a casa. Qui, Marta sarà ritrovata svenuta sul pavimento dal Conti. In attesa di vedere il nuovo appuntamento in tv, si ricorda che la quarta stagione dello sceneggiato potrà essere rivisto in replica sulla piattaforma "Rai Play".