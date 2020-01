Nuovo appuntamento con la rubrica incentrata sulle anticipazioni delle puntate americane della soap opera Beautiful, le quali si preannunciano ricche di colpi di scena e novità. Occhi puntati soprattutto sul personaggio di Sally Spectra, il cui 2020 non è iniziato proprio nel miglior dei modi, complice il ritorno di Flo Fulton, la quale creerà un po' di scompiglio per la ragazza. La presenza di Flo, infatti, metterà a repentaglio la love story della giovane stilista con Wyatt.

Beautiful, le anticipazioni americane: Wyatt vuole rompere con Sally

Nel dettaglio, le anticipazioni delle puntate americane di Beautiful rivelano che Wyatt dopo aver scoperto il vero ruolo di Flo in tutta la situazione dello scambio delle culle, aveva scelto di allontanarla dalla sua vita e si era avvicinato nuovamente a Sally, facendole capire il suo interesse.

E la giovane Spectra non si era tirata indietro, nonostante in un primo momento avesse dei tentennamenti su Wyatt. Alla fine, però, il giovane l'aveva sorpresa con tanto di proposta di matrimonio che era stata accettata da Sally.

Eppure questa proposta non aveva convinto più di tanto Quinn, la quale era convinta del fatto che Wyatt l'avesse fatta soltanto perché voleva prendere definitivamente le distanze da Flo dopo tutto quello che aveva fatto a Liam ed Hope. E in effetti Quinn non aveva proprio tutti i torti, dato che gli spoiler della soap opera a stelle e strisce in onda anche su Canale 5 rivelano che Wyatt finirà per cambiare nuovamente atteggiamento nei confronti di Flo, quando quest'ultima donerà il suo rene a Katie, salvandole la vita.

E nel momento in cui Wyatt e Flo si ritroveranno di nuovo 'faccia a faccia', tra i due ritornerà l'intesa e l'armonia di un tempo.

Le anticipazioni di Beautiful, inoltre, raccontano che dopo questo riavvicinamento, Wyatt apparirà in grande difficoltà perché non sa come rompere la sua relazione con Sally. Come se non bastasse, poi, il ragazzo si troverà di fronte alla difficile situazione di dover rifiutare una donna in lingerie: si tratta di Sally oppure della bella Flo?

Nuovo confronto tra Brooke e Quinn

Nel frattempo Shauna non molla la presa e cercherà di convincere in tutti i modi sua figlia Flo a non demordere con Wyatt e a riconquistarlo nuovamente. Insomma una situazione decisamente difficile per la bella Sally, che dovrà fare i conti anche con dei problemi sul lavoro.

Sempre dalle anticipazioni americane di Beautiful, inoltre, si apprende che ci saranno dei nuovi momenti di tensione anche tra Brooke e Quinn.

Per le due donne della soap opera ci sarà un nuovo confronto che si preannuncia particolarmente infuocato.