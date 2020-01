Il Paradiso delle Signore 4 prosegue con una nuova settimana di programmazione. La soap di Rai 1 racconta le vicende di alcune famiglie della Milano degli anni Sessanta e nella puntata di lunedì 20 gennaio ci saranno momenti decisivi per la famiglia Cattaneo. Federico prenderà la decisione di farsi operare mentre la Barbieri, dopo aver preso il lavoro al Circolo darà una mano a suo fratello in caffetteria. Inoltre, Cosimo e Gabriella avranno un battibecco sul lavoro, mentre Silvia sfogherà con Roberta la sua rabbia per le condizioni del figlio.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 4, lunedì 20 gennaio: Federico si farà operare

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 di lunedì, 20 gennaio, raccontano che a casa Cattaneo l'armonia sarà un ricordo lontano. Federico, infatti, prenderà una decisione sofferta: il ragazzo sceglierà di farsi operare, mettendo in discussione tutto il suo futuro. Quando il giovane Cattaneo comunicherà la sua scelta ai suoi genitori, il clima in casa diventerà ancora più inquieto. Mentre Luciano appoggerà la scelta del figlio, Silvia non approverà affatto il pensiero del grosso rischio che Federico accetterà di correre.

La donna si sentirà isolata dal resto della famiglia e, frustrata dalle sue paure, sfogherà la sua rabbia con Roberta, aggredendola per aver preso le parti del suo fidanzato.

Nel frattempo Angela Barbieri, ormai senza un lavoro stabile dopo il licenziamento dal Circolo, troverà qualcosa da fare. La giovane cameriera aiuterà suo fratello Marcello in caffetteria, poiché Salvatore dovrà assentarsi. Il giovane Amato, infatti, andrà a ritirare un jukebox usato per cambiare l'atmosfera al suo locale e regalare un tocco di modernità e divertimento ai clienti della caffetteria.

Trama Il Paradiso delle Signore 4, puntata del 20 gennaio: Cosimo e Gabriella discutono

La trama de Il Paradiso delle Signore 4 del 20 gennaio rivela che nella puntata di lunedì per il grande magazzino saranno giorni di fermento. Marta e Vittorio parleranno in caffetteria della nuova commissione delle divise da hostess, affidata da Achille Ravasi. I nuovi capi dovranno essere consegnati a breve in occasione dell'Expo '61 e i due coniugi si scambieranno opinioni in merito alla nuova avventura.

Intanto tra Cosimo e Gabriella ci saranno delle incomprensioni: i due discuteranno a causa di una consegna sbagliata delle divise. Nel litigio prenderà parte anche Agnese Amato che difenderà la sua futura nuora davanti a Vittorio Conti senza sentire ragioni.

Quando tornerà un po' di serenità per i personaggi del Paradiso? Per saperlo non resta che attendere le nuove puntate, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 15:40.