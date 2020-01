Juan Luis Ciano ha rilasciato un'intervista a Uomini e donne Magazine: l'ex cavaliere del trono over è riuscito ad esprimere tutto il suo disappunto per il modo in cui è finita la sua conoscenza con Gemma Galgani. La dama torinese, dopo aver chiesto un bacio passionale che non è mai arrivato, è giunta alla conclusione che Ciano non provasse un reale interesse per lei. Le segnalazioni su Juan, accusato di avere delle frequentazioni esterne al dating show, hanno poi messo Gemma nella condizione di chiudere la frequentazione.

A questo punto, Ciano ha dovuto lasciare il programma ma dalle sue parole si intuisce che la cosa non gli è proprio andata giù.

Juan Luis contro Gemma

Juan Luis non riesce ad accettare il fatto che la sua conoscenza con Gemma è terminata in un modo così brusco e poco edificante per la sua persona: nell'intervista che l'ex cavaliere ha rilasciato a Uomini e Donne Magazine, la rivista ufficiale del dating show, traspare tutto il suo malumore. Ciò che emerge sopratutto è l'indignazione di Ciano per le bugie che, a suo dire, la dama torinese avrebbe detto in merito ai loro incontri.

L'ex cavaliere di origine venezuelana, in particolare, ha voluto raccontare qualche dettaglio circa la notte trascorsa con Gemma. 'Abbiamo passato la notte abbracciati. Abbiamo avuto uno scambio di tenerezze', ha affermato Juan. La versione di Ciano è diametralmente opposta a quella della Galgani che, durante le registrazioni del trono over di Uomini e Donne, ha affermato che Juan Luis, durante la famosa notte, avrebbe dormito dimostrandosi poco interessato a lei.

La delusione di Juan Luis

'Sono rimasto malissimo per come è andata a finire, perché ha distrutto ogni sentimento che ho provato per lei, e lo ha fatto in pochi minuti', ha detto Juan, dimostrandosi irritato e deluso per tutto ciò che ha dovuto affrontare in trasmissione. D'altra parte, Ciano ha aggiunto che provava un forte affetto per la Galgani, la quale non ha mai nascosto il fatto di soffrire la mancanza di un contatto fisico con l'ex cavaliere.

Durante l'intervista, poi, Juan Luis è tornato più volte su un tasto che, per lui, si è rivelato particolarmente dolente. Infatti, Ciano non riesce proprio ad accettare quelle che lui definisce menzogne da parte di Gemma. Insomma, a giudicare dalle parole dell'ex cavaliere, la Galgani avrebbe mentito sui momenti trascorsi insieme. Le parole di Juan, di certo, arriveranno alla Galgani, che, sicuramente, non perderà tempo a replicare.

Resta ancora da capire chi, in questa circostanza, ha detto la verità. In ogni caso, come anche gli opinionisti del dating show hanno fatto notare, Gemma non ha mai mentito circa i momenti di intimità avuti con i cavalieri frequentati durante i dieci anni trascorsi nel parterre femminile del trono over. Anzi, in alcuni casi, è stata proprio Gemma ad enfatizzare le sue frequentazioni di fronte al pubblico.

Gemma dopo l'addio di Juan

Gemma, dopo l'addio di Juan al programma, non ha perso tempo. La dama torinese ha iniziato subito una nuova frequentazione con Marcello, finita però in maniera repentina. L'uomo frequentava altre dame e la mancata esclusiva da parte sua ha fatto fermare subito la Galgani, al quale non sembra più disposta a scendere a compromessi. Durante l'ultima registrazione, Gemma ha conosciuto un altro signore. suo coetaneo. arrivato con l'intenzione di corteggiarla.

Adesso sarà la dama a capire se il nuovo cavaliere possa fare per lei, anche se Gianni e Tina hanno subito sospettato del reale interesse della dama per il nuovo arrivato.

Ma Gemma non si vuol fare mettere i piedi in testa e le inaspettate dichiarazioni di Juan Ciano, di certo, non la lasceranno indifferente.