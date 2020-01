Ieri venerdì 17 gennaio è andata in onda su Canale 5 la quarta puntata del Grande Fratello VIP, che quest'anno è condotto da Alfonso Signorini. Durante la serata c'è stata l'eliminazione di Elisa De Panicis e Sergio Volpini. In nomination i due concorrenti storici Patrick Pugliese e Pasquale Laricchia, e il modello Andrea Denver, che a fine puntata è scoppiato in un pianto liberatorio.

Andrea Denver ed Elisa De Panicis, cosa c'è davvero tra di loro?

Sin dal suo ingresso nella Casa, la De Panicis, professione influencer e designer di costumi da bagno, ha smosso le acque: criticata pesantemente da Antonella Elia, ammirata da tutti gli uomini, colpevole di aver rubato il cuore ad Aristide Malnati (il simpaticissimo "Mummy"), oggetto di commenti sessisti da parte di Salvo Veneziano (parole che gli sono costate la squalifica).

A mandarla al televoto durante la terza puntata sono state la fashion blogger Clizia Incorvaia, la produttrice Rita Rusic e la scrittrice Barbara Alberti: la giovane influencer ha perso contro l'attore Andrea Montovoli, nominato dagli uomini.

Durante i primi giorni in Casa, Elisa ha fatto sottintendere che tra lei e Andrea Denver c'è stato del tenero in passato: i due avevano trascorso del tempo insieme a Miami, negli Stati Uniti. "Abbiamo avuto quattro incontri intimi, non ho problemi ad ammetterlo", ha dichiarato Denver, "e io le voglio bene".

Tra i due non sono mancati scontri dovuti all'atteggiamento di Denver e a un interesse palese della De Panicis nei suoi confronti. "Avrà tempo per pensare mentre lui sarà dentro e io fuori", ha dichiarato appena uscita dalla Casa.

La relazione segreta con Rita Rusic

Secondo quanto riportato sulla rivista "Oggi magazine", Andrea Denver starebbe nascondendo al pubblico una storia avuta con la produttrice cinematografica Rita Rusic.

Nella puntata del 17 gennaio, la Rusic ha ricevuto un video messaggio ed una visita a sorpresa in Casa dal suo ex marito, il grande produttore Vittorio Cecchi Gori, e i due si sono scambiati parole d'affetto e stima reciproca: "Rita ha i numeri, o non l'avrei sposata", ha detto Cecchi Gori sull'ex moglie.

Tra gli scheletri nell'armadio della Rusic, però, figurerebbe a quanto pare anche il modello Denver, che "è apprezzato da molte ricche signore del jet set", e avrebbe avuto una relazione breve ma "appassionata" con la produttrice, nonostante tra i due intercorrano ben 31 anni di differenza.

Secondo le indiscrezioni Denver la lasciò per un'attempata miliardaria.

Proprio Elisa De Panicis, qualche giorno prima di uscire, si era lasciata andare ad uno sfogo con la coinquilina Paola Di Benedetto, alla quale aveva detto che "Andrea va a convenienza, e fa il cagnolino di Rita Rusic", motivando quest'accusa con il fatto che la produttrice di origine croata sia un "pezzo grosso" in TV e nel cinema a livello internazionale.