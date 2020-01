Tempesta d'amore, la soap opera in onda su rete 4, stupirà ancora il pubblico. Stando alle anticipazioni trapelate in rete, nuove tragedie stanno per colpire la famiglia Saalfed: Christoph verrà a conoscenza della verità sulla sua vera figlia che non è Annabelle, come la stessa gli ha fatto credere ingannandolo, ma Denise.

Anticipazioni Tempesta d'amore: Christoph scopre che Annabelle non è sua figlia

Tutto ha inizio quando Denise Saalfed scopre una telecamera nel suo appartamento deducendo che sia opera della sorella.

Decisa più che mai a smascherare Annabelle e con l'aiuto di Joshua, la giovane Saalfed entra nel computer della sorellastra: scopre così che è stata proprio quest'ultima ad installare la telecamera all'interno del suo appartamento e ad aver ingaggiato Elmar affinché si spacciasse come suo padre. Denise mette con le spalle al muro Annabelle che è costretta ad ammettere tutto pur riuscendo a girare sempre la situazione a suo favore. La diabolica donna, puntando sulla compassione di Christoph, ammette di aver compiuto tali azioni perché spinta dalla gelosia generata dal fatto che Denise le ha rubato il fidanzato.

Inizialmente l'albergatore sembra credere alla versione di Annabelle, ma in seguito i sospetti lo spingono ad indagare. Dopo aver messo sotto pressione Jessica, la spinge a confrontarsi con Annabelle ed è proprio in tale occasione che la bionda Saalfed confesserà tutta la verità, non sapendo di essere ascoltata da Christoph.

Anticipazioni, Christoph viene investito finendo in coma

L'uomo resta sconvolto da tali dichiarazioni ma decide di dare un'ultima possibilità alla ragazza, chiedendole di confessare tutto di sua spontanea volontà.

Tuttavia Annabelle nega tutto, scatenando l'ira di Saalfed che decide quindi di allontanarla dal Fürstenhof. Una volta mandata via per sempre la donna che ha sempre creduto essere sua figlia, Christoph tenta di mettersi in contatto con Denise per raccontarle tutta la verità, ma prima che ciò possa accadere, succede qualcosa di inaspettato: un’auto pirata investe Saalfed, lasciandolo in fin di vita sul ciglio della strada.

Sarà Henry a trovarlo e a chiamare i soccorsi, ma le condizioni dell’uomo si riveleranno subito molto critiche e solo un’operazione molto delicata e molto rischiosa potrà salvare la vita a Christoph.

La verità su chi ha investito Christoph e nuova discussione tra le due sorelle

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, ad investire l'albergatore non è stata Annabelle, bensì Valentina, figlia di Eva e Robert. Secondo le anticipazioni, una volta rientrata in hotel la giovane non ricorda nulla dell'accaduto, mentre Joshua e Robert, consapevoli di quanto successo, tentano di nascondere le prove per evitare che Valentina possa finire in prigione.

Intanto le condizioni di Christoph peggiorano drasticamente e per poter procedere alla rischiosa operazione è richiesto il consenso dei parenti: mentre Denise, ancora ignara della verità, si pronuncia a favore, Annabelle tenta in tutti i modi di impedire l'intervento. La perfida donna viene poi scoperta da Denise mentre spia tra i documenti dell'uomo ricoverato e tra le due scoppia un violento litigio. La vera figlia di Christoph comprende quindi di come Annabelle stia cercando di trarre beneficio dalla tragica situazione.