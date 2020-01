Il Paradiso delle Signore 4 prosegue con un'altra settimana all'insegna di forti emozioni per i protagonisti della Milano degli anni '60. Nella puntata di martedì 7 gennaio, Silvia troverà conforto nella sua amica Agnese, mentre Gabriella si confiderà con Roberta. Marta prenoterà una visita dal ginecologo all'insaputa di Vittorio, mentre Armando scoprirà qualcosa su Giuseppe Amato. Infine, il ritorno di Federico sconvolgerà a causa delle sue condizioni sulla sedia a rotelle.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 4, martedì 7 gennaio: Roberta si confida con Gabriella

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 di martedì 7 gennaio raccontano che Silvia sarà sempre più preoccupata per suo figlio Federico. La donna troverà conforto nella sua amica Agnese che proverà a tranquillizzare la signora Cattaneo. Anche Roberta sarà agitata per il ritorno di Federico: oltre alle sue condizioni di salute, a preoccupare la ragazza sono anche i sentimenti che prova per il fidanzato.

La signorina Pellegrino confiderà i suoi dubbi e le sue ansie alla sua amica di sempre, Gabriella. Più tardi Federico farà finalmente ritorno a casa, ma la vista del ragazzo non sarà un lieto evento per i famigliari. Il giovane Cattaneo, infatti, sarà su una sedia a rotelle e sia per Silvia che Roberta, questa realtà sarà molto difficile da metabolizzare.

Spoiler Il Paradiso delle Signore 4, puntata del 7 gennaio: Federico in sedia a rotelle

La trama de Il Paradiso delle Signore 4 del 7 gennaio raccontano che nella puntata di martedì Armando continuerà ad aiutare Rocco con l'istruzione. Mentre il magazziniere sarà intento a far esercitare il giovane aiutante, scoprirà un fatto inquietante che riguarda Giuseppe Amato, il marito di Agnese. Armando deciderà di parlare con Salvatore di quello che ha appreso.

Di cosa si tratterà? Il marito della signora Amato non ha dato notizie di sé per molto tempo e dalla Germania è tornata indietro una lettera che sua moglie gli aveva invitato. Quello che verrà a sapere Armando riguarderà una cattiva novità o, al contrario, un possibile ritorno dell'uomo?

Nel frattempo, Marta Guarnieri prenoterà una visita dal ginecologo, ma nasconderà la cosa a Vittorio. La zia Adelaide consiglierà alla donna di dirlo a suo marito, ma Marta non seguirà il suggerimento della contessa. Questa leggerezza potrebbe portare a delle spiacevoli conseguenze per il matrimonio della signora Conti? Per scoprirlo non resta che aspettare di guardare le nuove puntate della soap di Rai 1. Il Paradiso delle Signore 4 si può seguire su Raiplay ad ogni ora del giorno, oppure sul canale principale Rai dalle 15:40 dal lunedì al venerdì.