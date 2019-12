Il Paradiso delle Signore 4, per la prima volta dalla sua messa in onda, va in pausa per le feste natalizie: dal 23 al 27 dicembre, infatti, la soap di Rai 1 non andrà in onda e lascerà spazio ai film dedicati al Natale. I fan della fiction, però, possono stare tranquilli poiché dal 30 dicembre il Paradiso tornerà a fare compagnia ai telespettatori ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì alle ore 15:40 sulla rete ammiraglia Rai. Se nella puntata di lunedì 30 dicembre vedremo una Roberta turbata dal bacio che si è scambiata con Marcello è un Salvatore geloso per il rapporto sempre più intimo che si sta instaurando tra la madre Agnese e il capo magazziniere Armando, nella puntata in onda martedì 31 dicembre sempre alle ore 15:40, anche al Paradiso si festeggerà il capodanno e succederà anche qualcosa di molto emozionante: Salvatore, infatti, troverà finalmente il coraggio di chiedere la mano della sua amata Gabriella.

Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore di martedì 31 dicembre

Al Paradiso delle Signore è appena passato il Natale e tutti si stanno preparando per il capodanno: a casa Amato, Agnese ha appena ricevuto una lettera, che le è molto familiare poiché si tratta della stessa che la donna aveva mandato al marito Giuseppe in Germania e che le è appena stata riconsegnata dal postino. Nel vedere di nuovo nelle sue mani la missiva che aveva scritto con tanto amore al marito, Agnese è in preda allo sconforto e alla preoccupazione: nella sua testa si affollano molti pensieri e comincia a chiedersi cosa possa essere successo al marito.

Intanto, al Paradiso, le Veneri Irene e Marina sono in gara per aggiudicarsi una borsetta e al grande magazzino arriva anche Angela, intenta a valutare i prezzi dei vestiti esposti: Riccardo nota la ragazza e decide di farle una sorpresa, regalandole proprio uno degli abiti che aveva adocchiato. Ormai è giunta la sera al Paradiso: un altro anno sta per concludersi e uno nuovo sta per arrivare, per questo Vittorio decide di riunire attorno a se la grande famiglia delle Veneri e brindare con loro alla fine del 1960. Dopo il brindisi Vittorio e Marta si recano a Villa Guarnieri per festeggiare il capodanno insieme ad Adelaide ed Umberto, mentre a casa Cattaneo Luciano e Silvia trascorrono una serata in intimità, in assenza dei figli Nicoletta e Federico: ne approfittano per ascoltare per la prima volta in televisione il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica.

Il Paradiso delle Signore 4: Salvatore regala l'anello a Gabriella

Per Salvatore e Gabriella si prospetta un capodanno molto romantico ed emozionante: il giovane, infatti, ha finalmente trovato il coraggio di chiedere a Gabriella di sposarlo e lo fa con l'anello che la madre Agnese gli aveva donato tempo prima. Anche per la signora Amato e per Armando il capodanno riserverà belle sorprese: i due, rimasti soli, si trovano ad improvvisare una cena insieme. Tra Roberta e Marcello, invece, non si respira lo stesso clima: è proprio allo scoccare della mezzanotte che i due hanno una dura discussione, forse a proposito del bacio di qualche giorno prima.