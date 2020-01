Continuano ad appassionare le avventure del famoso sceneggiato di Rai 1, intitolato Il Paradiso delle signore. Le anticipazioni dell’episodio in programmazione venerdì 17 gennaio 2020, dicono che Ludovica Brancia di Montalto (Giulia Arena) riuscirà a mettere in cattiva luce la rivale in amore Angela Barbieri (Alessia Debandi) agli occhi di Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina). La sorella di Marcello infatti quando si renderà conto di non avere più pazienza per poter sopportare le numerose pressioni della contessa e delle due ricche ereditiere, sarà protagonista di un gesto davvero spiazzante: la giovane ed umile cameriera all’improvviso si licenzierà dal circolo.

Agnese contatta la moglie di un boss, Armando preoccupato

Anche la 65esima puntata della soap ambientata nella Milano degli anni ’60, e che i telespettatori potranno vedere sulla rete ammiraglia Rai il 17 gennaio 2020 si preannuncia avvincente.

Dagli spoiler si evince infatti che Agnese non ha particolarmente apprezzato l’unione di Rocco e Salvatore per trovare suo marito Giuseppe, ma poi si tranquillizzerà. La signora Amato, grazie alla sua amica Rosalia, riuscirà a mettersi in contatto con la moglie di un boss di mafia, e le dirà di aver bisogno del suo aiuto per scoprire dove sia finito l’uomo con cui è sposata.

La richiesta inaspettata della modellista del lussuoso negozio milanese, desterà parecchia preoccupazione al capo magazziniere Armando. Quest’ultimo sarà così allarmato, al tal punto da esigere che la futura suocera di Gabriella lo metta al corrente del suo diabolico piano per ricevere le tanto attese notizie da parte del consorte.

Riccardo invita Adelaide a fare pace con suo padre, Angela si licenzia

In seguito Riccardo dopo aver sotterrato l’ascia da guerra nei confronti del padre Umberto, inviterà sua zia Adelaide a seguire il suo esempio. In poche parole il giovane rampollo dei Guarnieri vorrà far tornare la serenità tra i suoi familiari, in modo definitivo.

Nel frattempo la diabolica Ludovica dimostrerà di essere molto capace a far apparire male Angela, agli occhi della contessa. Purtroppo quest’ultima, oramai stanca di essere presa di mira in continuazione dalle Brancia di Montalto e dalla Sant’Erasmo, arriverà a prendere una drastica decisione senza pensare affatto alle conseguenze.

Nello specifico la giovane Barbieri, in preda alla furia, non ci penserà due volte a dare le proprie dimissioni al circolo. Per concludere Federico si vedrà costretto a fare una scelta abbastanza difficile e rischiosa sul suo futuro, dopo essere stato visitato in maniera approfondita dal professor Faraone.