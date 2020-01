Non mancano mai le sorprese e gli intrighi nella telenovela 'Una Vita'. Negli episodi andati in onda in Spagna lo scorso giugno 2019 e che andranno in onda in Italia nel 2020, ci sarà una rivoluzione per via di un salto temporale di dieci anni. Ramon Palacios (Juanma Navas), dopo aver passato parecchio tempo in carcere pur non essendo l’assassino di Celia, ritroverà la felicità perduta. Il padre di Milagros si dirà disposto a convolare a nozze con Carmen Sanrujo (Maria Blanco) quando capirà di essersene innamorato perdutamente.

Il ricco borghese dimostrerà, quindi, di aver superato il lutto dell’amata moglie Trini Crespo, nell'istante in cui chiederà la mano dell’ex domestica degli Alday, la quale accetterà subito di sposarlo.

Il decesso di Trini e Celia, il Palacios in prigione

Nei nuovi appuntamenti italiani in programma prossimamente, dopo il decesso di Paciencia che morirà in circostanze misteriose a Cuba, i telespettatori assisteranno ad altri due lutti. Per cominciare, a perdere la vita sarà Trini, che esalerà l’ultimo respiro dopo aver messo al mondo la figlia Milagros: il suo decesso sarà causato da una grave crisi respiratoria.

Purtroppo anche Felipe rimarrà vedovo, poiché sua moglie Celia farà una tragica fine nel tentativo di rapire la piccola erede di Ramon. Quest’ultimo finirà in prigione con l’accusa di aver ucciso la consorte dell’Alvarez Hermoso e rimarrà dietro le sbarre del carcere per ben dieci anni. A questo punto, le trame della soap subiranno un salto temporale, visto che la narrazione passerà al 1913. Una volta scagionato, il Palacios si legherà molto alla sua nuova domestica Carmen, la stessa che in passato lavorava per gli Alday. Il supporto della Sanrujo sarà di fondamentale aiuto per il padre di Antonito e Maria Luisa, visto che, proprio grazie a lei, si riconcilierà con Felipe.

Felipe apprende la verità sulla morte della moglie, Ramon vuole sposare Carmen

Per la precisione Ramon riuscirà a dimostrare al suo vecchio amico di essere stato arrestato ingiustamente, mettendolo al corrente della verità sulla morte delle loro mogli.

Felipe verrà a conoscenza che la sua dolce metà, in preda al delirio totale, perse la vita cadendo accidentalmente dalla finestra dell’abitazione del Palacios, dopo aver cercato di sottrargli la piccola Milagros. In seguito, il vedovo della Crespo si affezionerà sempre di più a Carmen, a tal punto che entrambi renderanno pubblica la loro storia d’amore. Le intenzioni di Ramon si riveleranno serie durante la sua festa di fidanzamento con la vedova di Javier in cui saranno presenti Antonito, Lolita, Rosina, Liberto, Casilda, e Felipe. Il Palacios dichiarerà i suoi sentimenti all’ex serva: le dirà di desiderarla al suo fianco per tutto il resto della sua esistenza. A questo punto Ramon farà indossare un meraviglioso anello di fidanzamento alla donna che è riuscita a fargli superare il lutto della moglie Trini.