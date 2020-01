Le nuove anticipazioni di Tempesta d'amore relative alle puntate che andranno in onda su Rete 4 dal 13 al 19 gennaio, si soffermano su un tentativo di riavvicinamento tra Robert ed Eva, ma le cose sembreranno non andare per il meglio. Jessica si dimostrerà sempre più decisa nel rapire la piccola Luna, mentre la vita di Fabien sarà in pericolo.

Tempesta d'amore trame al 19 gennaio: prove di riconciliazione tra Eva e Robert

Eva verrà invitata alla presentazione del libro di cucina scritto insieme a Robert.

In questa circostanza, la donna comincerà a pensare con nostalgia al periodo in cui era stata felice con il suo amato. Quest'ultimo, intanto, a sua volta verrà invitato all'evento. Entrambi decideranno di collaborare per preparare al meglio la promozione del volume, dando l'impressione di aver ritrovato la sintonia di un tempo.

Purtroppo, però, quando le cose sembreranno andare per il meglio, Eva tornerà ad essere fredda e sfuggente. Saalfeld inizierà a chiedersi come mai la compagna sia nuovamente cambiata, e sospetterà che tutto ciò possa essere legato al ritorno di Christoph dalla Thailandia.

Questa situazione si verificherà in particolare quando, dopo aver trascorso la notte insieme a Robert, la donna prenderà ancora una volta le distanze da lui.

Valentina capirà che i suoi genitori non si sono riconciliati, e così deciderà di organizzargli una sorpresa, un romantico picnic. Il cuoco però sarà costretto a lasciare il tenero appuntamento con Eva perché ci sarà urgente bisogno di lui in cucina.

Annabelle tenta di separare Denise e Christoph

Fabien chiamerà a sorpresa al programma radiofonico di Michael proprio quando questi sarà in linea. Il dottore riconoscerà subito la voce del figlio e penserà che l'abbia contattato per fargli uno scherzo, ma in realtà non sarà così, poiché la vita del giovane risulterà davvero appesa a un filo.

Denise apprenderà amaramente che non riceverà alcuna somma di denaro per il furto del quadro, giacché dalle indagini non è emerso alcun indizio di scasso.

Joshua vorrebbe tanto aiutare la fidanzata, ma non riuscirà ad ottenere un prestito. Invece sarà Elmar a proporre alla giovane il proprio sostegno economico.

Nel frattempo, André Konopka manifesterà l'intenzione di prendere parte al ballo tradizionale della festa del paese, ma per farlo avrà bisogno di una dama. Denise resterà a dir poco sorpresa dalla generosità dimostratale da Elmar.

Annabelle proverà ad usare Elmar per separare Denise da Christoph. La ragazza, intanto, chiederà al padre di far cadere le sue accuse nei confronti di Lubowitsch senza saperlo che, in realtà, il giovane è ricattato da Annabelle.

Lucy si candiderà come organizzatrice di eventi per l'hotel, ma Christoph rigetterà la sua richiesta. Denise, invece, tenterà di rubare un documento scottante riguardante Elmar.

Jessica vuole rapire Luna

Jessica continuerà a soffrire per la mancanza di Luna e cercherà di trascorrere il più tempo possibile insieme a lei. Quando la Bronckhorst apprenderà che Lucy dovrà occuparsi della piccola, proverà ad approfittarne. Tuttavia, il suo piano verrà smascherato da Paul.

La donna però non si darà per vinta e penserà ad una soluzione estrema, ovvero il rapimento della bambina. E così, per far sì che Paul non sospetti nulla, gli dirà di essersi ormai rassegnata all'idea di non poter più vedere Luna.