Continua ad appassionare i telespettatori la famosa telenovela Il Segreto ambientata a Puente Viejo. Gli spoiler delle puntate in programmazione in Spagna la prossima settimana, annunciano che Francisca Montenegro prenderà una decisione, dopo il ritorno della marchesa Isabel de Los Visos (Silvia Marsa). La storica dark lady dello sceneggiato farà sapere alla madre di Tomas e Adolfo, di voler rendere pubblica la sua presenza a Puente Viejo.

Isabel ritorna in paese, Alicia viene assunta alla miniera

Negli episodi che i telespettatori vedranno su Antena 3 dal 7 al 10 gennaio 2020, Tomas deciderà di assumere Alicia dopo averla vista abbastanza coraggiosa. Quest’ultima non appena farà ritorno a casa, non farà sapere a sua madre che presto lavorerà nella miniera. Intanto Marta dopo aver discusso con Adolfo, si presenterà al municipio e oltre a mettere al corrente il sindaco del fallimento delle sue trattative, gli dirà di credere di non essere preparata per fare il consigliere.

Nonostante ciò, Mauricio incoraggerà la giovane facendole capire che ciò che conta è la sua generosità. Tomas ricorderà ad Adolfo che forse Pablo dovrebbe tornare a lavorare nella loro azienda. Allo stesso tempo Francisca esigerà di essere inclusa da Antonita nella cena con i figli della marchesa. Adolfo comunicherà ad Ignacio di aver deciso di tornare nella miniera, con la convinzione che in questo modo faciliterà il ritorno di Pablo. Antonita non appena ritornerà la marchesa Isabel, non saprà da dove cominciare per raccontarle ciò che è accaduto durante la sua assenza.

Urrutia ringrazierà Ignacio per l’invito alla corrida che gli ha fatto avere, invece Manuela cercherà di incoraggiare Pablo ricordandogli di dover aiutare Carolina. Quest’ultima dopo aver ascoltato le parole del fratello troverà conforto tra le braccia di Manuela, e affermerà di non poter mai smettere di amare Pablo.

Quest’ultimo dopo aver accettato di rimettere piede nella fabbrica di Ignacio chiederà a Gesù se ha avuto modo di conoscere sua madre. Isabel rimetterà piede nella sua dimora nel momento in cui Francisca e i suoi figli saranno pronti per cenare. Mauricio si presenterà all’Avana per negoziare con Adolfo e Tomas riguardo al finanziamento del secondo medico a Puente Viejo, mentre il caposquadra Maqueda rimarrà sorpreso per non essere stato messo al corrente del ritorno di Isabel. Antonita rivelerà alla marchesa ciò che è successo con Francisca, e del fatto che Pablo è figlio di Solozabal. La madre di Tomas e Adolfo si rifiuterà di ricevere la visita di Maqueda. Alicia arriverà all’Avana per svolgere il suo primo giorno di lavoro, e verrà scambiata per un ladro dalla marchesa. A questo punto l’ex amante di Matias farà sapere a Damian di essere stata assunta alla miniera.

Marta non sarà d’accordo con il patto che Mauricio ha stretto con i de Los Visos sulle donazioni. Urrutia si rifiuterà di dare delle spiegazioni a Pablo, dicendogli che dovrebbe fare tali domande a suo padre Ignacio.

Pablo e Carolina spiati, Francisca vuole rendere pubblica la sua presenza

Marta fornirà ad Adolfo la documentazione necessaria per formalizzare la donazione della sua famiglia. Alicia farà avere alla madre una serie di libri sul capitale e sulla rivoluzione dei lavoratori. Marta non appena Adolfo le dirà di credere che sia ancora interessata a lui, gli consiglierà di concentrarsi soltanto su Rosa.

Pablo si rifiuterà di accompagnare Ignacio a fare una passeggiata. La marchesa dopo aver accusato Alicia di essere una ladra, capirà di aver sbagliato quando Tomas le dirà di aver assunto la giovane. La Montenegro vorrà scoprire se la cameriera Antonita nasconde qualcosa, invece Marta cercherà di sollevare il morale di Pablo.

Ignacio racconterà ad Urrutia di non essere riuscito a parlare con suo figlio di sua madre. In seguito, quest’ultimo farà i conti con l’ira di Damian, che affermerà che far lavorare troppo i lavoratori sia pericoloso. Rosa nella lettera che scriverà alla madre insieme alle sue sorelle, annuncerà il suo imminente matrimonio, e rivelerà che la sua futura suocera la tratta bene.

Pablo e Carolina condivideranno la loro angoscia nella piazza del paese, e non si renderanno conto di essere stati seguiti da qualcuno. Matias si scaglierà contro Alicia, dicendole di sapere che ha intenzione di fare un gesto rivoluzionario. Intanto Mauricio dopo aver detto a Marcela di vederla strana, si dirà disposto ad aiutarla. Francisca esigerà di sapere da Isabel il motivo del suo secondo viaggio, senza ricevere nessuna risposta. Per concludere la moglie di Raimundo organizzerà la sua riapparizione a Puente Viejo, e metterà al corrente la marchesa del suo desiderio. In particolare, la storica dark lady vorrà uscire allo scoperto facendo una semplice passeggiata per le strade del paese.