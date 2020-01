Assente dai teleschermi americani dal 16 maggio 2019, Station 19 si appresta a debuttare con la terza stagione giovedì 23 gennaio sulla ABC. Per l'occasione la nuova showrunner della serie, Krista Vernoff, proporrà uno speciale crossover con Grey's Anatomy che concluderà gli avvenimenti trasmessi nel nono episodio del Medical-Drama.

La 3x01, intitolata "I Know this bar", vedrà al centro della trama il disperato tentativo dei membri della Stazione 19 di portare in salvo gli amici rimasti feriti durante il disastroso incidente automobilistico che ha coinvolto i personaggi di Grey's Anatomy e del suo spinoff.

La season premiére delle due produzioni Shondaland, per l'occasione, proporrà uno speciale di due ore che inizierà proprio con il primo episodio di Station 19.

I pompieri di Station 19 iniziano le operazioni di salvataggio

A circa due settimane dalla messa in onda di Station 19 - 3x01, la ABC ha rilasciato la sinossi ufficiale dell'episodio eccezionalmente scritto da Krista Vernoff. L'intera puntata seguirà, in particolare, le avventure di Andy Herrera e Robert Sullivan che - a capo della loro squadra - coordineranno le operazioni di recupero nel disperato tentativo di salvare i compagni rimasti coinvolti nell'incidente del finale invernale.

Come mostrato nel promo diffuso dalla ABC, al momento dell'arrivo dei vigili del fuoco Ben Warren, Pruitt Herrera e Jackson Avery saranno ancora in vita. Sarà proprio l'intervento della Statione 19 a causare il crollo del muro del locale che cadrà rovinosamente sui protagonisti.

Crossover Grey's Anatomy - Station 19: I medici lottano per salvare la vita dei colleghi

Al termine della prima ora di programmazione, il network proseguirà con la messa in onda del decimo episodio di Grey's Anatomy. La puntata, in particolare, seguirà gli avvenimenti immediatamente successivi all'estrazione dei feriti dalle macerie. L'intero team del Grey-Sloan Memorial, infatti, sarà impegnato nel tentativo di salvare la vita dei colleghi feriti. L'episodio inoltre seguirà anche le vicende private dei protagonisti.

Mentre i colleghi saranno impegnati in sala operatoria, Amelia Shepherd rifletterà sulle recenti rivelazioni riguardanti la sua gravidanza. È per questo che il neurochirurgo deciderà di discutere con il compagno Link e rivelargli i suoi dubbi riguardo la paternità del bambino che porta in grembo. Proprio Owen Hunt, nel frattempo, deciderà di compiere un passo avanti nella relazione con la fidanzata Teddy Altman.

Guest star del decimo episodio saranno Richard Flood nel ruolo di Cormac Hayes e Jason George nel ruolo di Ben Warren.