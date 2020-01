Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle anticipazioni riguardanti le prossime puntate de Il Paradiso delle signore 4 che andranno in onda in prima visione assoluta dal 20 al 24 gennaio su Rai 1. Occhi puntati su Marta e Vittorio, i quali sono in attesa delle nuove divise che hanno fatto realizzare in vista dell'Expo. Federico, invece, dopo aver riflettuto a lungo, comunica ai suoi genitori che ha deciso di farsi operare sperando che in questo modo possa tornare di nuovo a camminare.

Gli spoiler de Il Paradiso delle signore 20-24 gennaio: Marta e Vittorio delusi

Nel dettaglio, le anticipazioni della prossima settimana de Il Paradiso delle signore in onda fino al 24 gennaio rivelano che Gabriella avrà un dura discussione con Cosimo a causa della consegna sbagliata delle divise. Agnese assumerà le sue difese e lo farà anche in presenza della stesso Vittorio.

Intanto la decisione di Federico di farsi operare non verrà accolta positivamente da sua mamma la quale, fin dal primo momento, ha ammesso di essere contraria all'operazione.

E, proprio per questo motivo, Silvia si scaglierà duramente nei confronti di Roberta, la quale si era schierata dalla parte del ragazzo approvando così la sua scelta di sottoporsi all'operazione.

Gli spoiler de Il Paradiso delle signore inoltre rivelano che Angela confesserà a Gabriella di essersi licenziata anche per poter prendere le distanze da Riccardo. Tuttavia, la donna necessiterà al più presto di trovare un nuovo lavoro anche perché dovrà pagare l'investigatore che ha incaricato per cercare suo figlio e i soldi non le basteranno. In questa difficile situazione, Angela riceverà un aiuto del tutto inatteso da parte di Riccardo, che si rivelerà sempre più attento e interessato a lei.

Occhi puntati anche su Adelaide, la quale dopo la fine della sua relazione con Umberto, sembrerà essere pronta ad abbandonare definitivamente la villa e ad andare via.

Federico, invece, andrà avanti per la sua strada deciso ad affrontare la difficile operazione chirurgica: al suo fianco ci sarà Roberta.

Vittorio pronto per la delicata operazione

Intanto Marta e Vittorio, che hanno affrontato con grande entusiasmo il progetto Expo, vedranno il loro sogno sfumare: la divisa che avevano preparato non è riuscita a passare le selezioni a causa di una grave disattenzione che è stata fatta da Cosimo. Col passare dei giorni verrà fuori che dietro le numerose sviste di Cosimo si nasconderà un problema familiare decisamente serio, che fino a questo momento aveva tenuto nascosto. Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore al 24 gennaio rivelano, infine, che Federico si deciderà ad entrare in sala operatoria mentre al negozio arriverà un'attrice di fotoromanzi, che vorrebbe avere un colloquio con Vittorio.