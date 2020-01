La famosa soap opera di origini spagnole intitolata 'Il Segreto', scritta dall'autrice Aurora Guerra, farà compagnia ai telespettatori italiani anche la prossima settimana. Su Puente Viejo incomberà una terribile minaccia, in grado di cancellare l’intero paese dalle carte geografiche. Il sottosegretario Garcia Morales (Josè Navar) annuncerà ai cittadini che quando sarà inaugurata la diga costruita da Carmelo Leal, il quartiere verrà sommerso dall’acqua. Don Berengario (Miguel Uribe) e sua figlia Esther Soto (Paricia Delgado) nata dalla relazione con Marina, invece saranno felici di essersi ritrovati.

Garcia annuncia la distruzione di Puente Viejo, Esther e Don Berengrario si ritrovano

Gli spoiler degli appuntamenti in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset da domenica 19 a venerdì 24 gennaio 2020, annunciano che tutti gli abitanti saranno terrorizzati. A destare molta paura nel quartiere spagnolo sarà l’imminente inaugurazione della diga. Scendendo nel dettaglio, il sottosegretario Garcia Morales annuncerà in pubblico che, a breve, Puente Viejo verrà sommerso dalle sue acque. La notizia del colonnello, ovviamente, non verrà accolta nel migliore dei modi, visto che molta gente non saprà dove andare a vivere.

Intanto sia Carmelo e Francisca vorranno trovare una soluzione per salvare il paese: quest’ultima, però, desisterà dal suo intento a causa del marito Raimundo, che le dirà di poter risolvere il complicato problema da solo. La nuova arrivata Esther e il padre Don Berengario saranno abbastanza emozionati per essersi ricongiunti, invece Isaac ed Elsa vorranno coronare il loro sogno d’amore.

Prudencio vuole parlare con Ana, Maria si allontana dai suoi parenti

La Laguna e il carpentiere decideranno di sposarsi in fretta: avranno intenzione di pronunciare i voti nuziali nella piazza principale della cittadina iberica. Nel contempo, Maria continuerà ad eseguire gli esercizi di riabilitazione da sola, sotto lo sguardo dell’infermiera Dori che si vedrà costretta ad intervenire. Mentre alcuni cittadini saranno ancora spaventati poiché avranno il timore di dover abbandonare il quartiere, altri non perderanno le speranze che possa accadere un miracolo.

Successivamente Prudencio, deciso a scoprire qual è il segreto di Lola, sceglierà di parlare con Ana, la sorella della sua amata. La Castaneda si allontanerà ancora di più dai suoi familiari, senza far capire le motivazioni della sua freddezza. Per terminare, tutti i residenti di Puente Viejo si ribelleranno, dando inizio ad una vera e propria battaglia contro il sottosegretario Garcia desideroso di vendetta.