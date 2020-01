Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera italiana "Il Paradiso delle signore 4", ambientata in un immaginario centro commerciale della Milano degli anni 60. Le trame di cui ci occuperemo fanno riferimento alle puntate che andranno in onda tutti i giorni su Rai 1 a partire dalle 15.40 dal 20 al 24 gennaio. Le trame di questa settimana gireranno tutte intorno alla reazione che i famigliari di Federico avranno quando sapranno che il giovane vuole operarsi, alla decisione di Adelaide di lasciare villa Guarneri, ai tentativi di Angela di trovare un nuovo impiego e ai problemi lavorativi che Cosimo avrà al Paradiso.

La decisione di Federico

Le anticipazioni de "Il Paradiso delle signore" ci segnalano che Marta e Vittorio si recheranno in Caffetteria per discutere come organizzarsi per fornire ad Achille Ravasi le divise che lui gli aveva ordinato per vestire le hostess dell'Expo 61. Nel frattempo, Federico comunicherà a Silvia e Luciano di aver deciso di sottoporsi all'operazione, mentre Angela aiuterà Marcello in Caffetteria dopo essere stata licenziata dal Circolo. Silvia non accetterà la decisione del figlio di operarsi e aggredirà verbalmente Roberta, colpevole di appoggiare la volontà del fidanzato.

Angela rivelerà a Gabriella di aver deciso di lasciare il suo lavoro al Circolo per stare il più lontano possibile da Riccardo. Silvia tenterà di convincere il figlio a non operarsi, ricordandogli che se l'operazione andasse male potrebbe rimanere paralizzato completamente. Dopo aver litigato con Cosimo, Gabriella si renderà conto che l'uomo ultimamente è più nervoso e distratto del solito. Rocco sistemerà il juke-box portato da Marcello per poi metterlo in funzione nella Caffetteria, riscuotendo un enorme successo fra i clienti.

Umberto e Adelaide si lasciano

Roberta deciderà di non recarsi al lavoro per accompagnare Federico e la sua famiglia in ospedale. Nel frattempo, Riccardo aiuterà Angela a trovare un nuovo lavoro, mentre Adelaide deciderà di lasciare Villa Guarneri dopo aver concluso la sua relazione con Umberto. In ansia per le sorti del figlio, Luciano incontrerà Clelia, trovando conforto nella sua vicinanza. Dopo varie congetture, Gabriella e Vittorio si renderanno conto che le divise del Paradiso disegnate per l'Expo 61 non hanno passato le selezioni a causa di una disattenzione di Cosimo nel loro confezionamento.

Flavia comunicherà ad Adelaide di voler andare via da Milano, mentre Gabriella si renderà conto che le disattenzioni di Cosimo al Paradiso sono dovute ad alcuni problemi legati alla sua famiglia. Arriverà al Paradiso una starlette dei fotoromanzi che creerà scompiglio fra tutti i clienti del negozio.