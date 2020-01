Le anticipazioni della nota soap opera spagnola Il Segreto riservano interessanti curiosità per i fan affezionati. Nelle puntate che verranno trasmesse da domenica 26 a venerdì 31 gennaio, Puente Viejo sarà ancora in pericolo, poiché potrebbe essere sommersa dalle acque da un momento all'altro. Per tale ragione l'associazione femminile deciderà di riunirsi per trovare una soluzione ed evitare la terribile tragedia. Più tardi Prudencio continuerà ad Indagare sul conto di Lola e scoprirà un terribile segreto su di lei.

Successivamente Francisca Montenegro sarà assai turbata con Maria e confiderà a Raimundo che per lei la donna in questione è come se fosse morta.

Il Segreto: Francisca e Mauricio si recano a La Puebla

Nelle puntate de Il Segreto che andranno in onda dal 26 al 31 gennaio, Dolores sarà notevolmente sicura che tra Don Berengario ed Ester ci sia una relazione alquanto affettuosa. Nel frattempo Maurizio e Francisca si recheranno presso La Puebla per cercare di evitare il peggio. La Montenegro, infatti, avrà in mente un piano: fermare l'avviamento della diga.

Frattanto Prudencio e Lola riusciranno a superare i vecchi contrasti, così da ritrovare l'intesa romantica di un tempo. Successivamente l'infermiera Dori Vilches avrà un malore e, all'improvviso, perderà conoscenza davanti agli occhi stupiti di Maria che non saprà come agire. La donna sembrerà essere in uno stato di trance e pronuncerà frasi assai sconnesse. Poco dopo la Vilches riprenderà i sensi e si vergognerà talmente tanto che pregherà Maria di dimenticare lo strano avvenimento.

Spoiler Il Segreto: Paco cerca il ladro della farina

Francisca, dopo aver fatto di tutto per cercare di impedire l'avviamento della diga, tornerà dal suo viaggio e si recherà subito da Irene, Raimundo e Severo per attendere l'esito della petizione. Più tardi arriverà il verdetto alquanto negativo sulle sorti di Puente Viejo: il tribunale respingerà la richiesta di bloccare il progetto, così verrà portata avanti la costruzione del bacino.

Frattanto gli abitanti del paese inizieranno a sperare che tutto vada per il meglio. Successivamente Lola prenderà un'improvvisa decisione e lascerà Prudencio, proprio quando la relazione con l'uomo sembrava essere tornata alla normalità. Intanto Paco sarà desideroso di scovare il ladro della farina, mentre Maria vorrà guarire a tutti i costi e continuerà la riabilitazione.

Dove guardare in streaming online gli episodi de Il Segreto

Intanto che vengano trasmesse le future puntate de Il Segreto è possibile rivedere in streaming online alcuni degli episodi già andati in onda, registrandosi senza impegno sull'apposita piattaforma MediasetPlay.it.

Oltre alle puntate della soap opera iberica, sul sito dedicato si possono trovare dei video riguardanti gli spoiler e le trame de Il Segreto.