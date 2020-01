Un posto al sole nei prossimi episodi vivrà numerosi colpi di scena che terranno i telespettatori incollati allo schermo. Le trame relative alle puntate in onda dal 3 al 7 febbraio rivelano che Arianna e Andrea, dopo aver ritrovato un po' di complicità e passione, avranno un difficile confronto. Nel frattempo Marina andrà in crisi alla presentazione di Fabrizio come nuovo socio dei Cantieri a causa delle domande scomode di un giornalista, mentre Ornella messa in allerta da Renato proverà a far capire a Giulia che Marcello la sta soltanto ingannando.

Infine Bianca ritroverà la serenità a scuola anche grazie al cambio di atteggiamento della maestra Gagliardi.

Un posto al sole: difficile confronto per Arianna e Andrea

Le trame di Un posto al sole dal 3 al 7 febbraio rivelano che Filippo si renderà conto di aver fatto una serie incredibile di errori con Serena e cercherà di parlarle a tutti i costi. Nel frattempo Angela e Franco saranno in attesa di capire in che modo potrebbe agire la maestra Gagliardi in seguito all'aggressione al Boschi e alla diffusione del video in rete.

Poco dopo, Andrea e Arianna ritroveranno complicità e passione e trascorreranno una piacevole notte d'amore. Tuttavia, una volta rientrati da Londra, i due avranno un difficile confronto. Serena, al contrario, grazie a Leonardo vivrà un momento all'insegna della leggerezza al suo B&B. Intanto Roberto, non potendone più di vedere suo figlio soffrire per la sua situazione matrimoniale, deciderà di fare qualcosa per lui ed andrà a parlare con la nuora in gran segreto.

Più tardi Marina deciderà di mantenere le distanze con Fabrizio visto che per lavoro è costretta a vederlo, ma entrambi avranno difficoltà a farlo.

Un posto al sole, spoiler al 7 febbraio: Bianca ritrova la serenità

Gli spoiler Un posto al sole fino al 7 febbraio, riferiscono che Angela e Franco saranno felicissimi per la ritrovata serenità scolastica di Bianca mentre la maestra Gagliardi mostrerà un lato inaspettato del suo carattere.

Nel frattempo Leonardo sarà determinato a conquistare Serena e ciò renderà ancor più difficili i rapporti tra lei e suo marito Filippo che, tuttavia, non ha perso la speranza di rimettere in piedi il loro matrimonio. Più tardi Giulia, continuerà a credere nella buona fede di Marcello e persisterà nella sua idea di dargli aiutarti economici ma Ornella, che si è resa conto dell'errore che sta per commettere la sua amica, cercherà di farle cambiare idea. La dottoressa Bruni sarà ancora più preoccupata in seguito a ciò che le ha riferito Renato e, temendo che l'amica non si stia rendendo conto del guaio in cui si sta cacciando, cercherà di metterla in guardia circa le cattive intenzione del suo "spasimante".

Un posto al sole, episodi fino al 7 febbraio: Marina in crisi, Giulia manipolata da Marcello

Negli episodi di Un posto al sole in onda fino al 7 febbraio vedremo Samuel intristito per aver dovuto rinunciare ai suoi piani di conquista nei confronti di Arianna a causa della presenza di Andrea. Intanto, Ornella, non essendo riuscita a convincere Giulia circa le reali intenzioni di Marcello, avviserà Niko e Angela certa che l'amica darà ascolto ai loro figli. I due, non appena avranno finito di parlare con Ornella, si metteranno all'opera per dimostrare alla loro madre che Marcello non sia affatto la brava persona che lei crede, bensì un truffatore che ha già ingannato diverse donne.

I loro tentati, però, non serviranno a nulla, in quanto Giulia non vorrà credere alle loro parole e sarà sempre più decisa a dare il denaro a Marcello. Infine, Marina entrerà in una crisi profonda durante la conferenza stampa di presentazione di Fabrizio come socio dei Cantieri a causa delle domande scomode di un giornalista.