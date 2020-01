Nuovo spazio dedicato alle novità su Il Segreto, la soap opera che ogni giorno appassiona sempre più telespettatori italiani sulle reti Mediaset. Gli spoiler delle puntate trasmesse da domenica 26 a venerdì 31 gennaio 2020 su Canale 5, rivelano che Dori Vilches perderà il lume della ragione di fronte a Maria Castaneda. Quest'ultima, infatti inizierà a fare alcune domande alla donna. Garcia Morales, invece, andrà avanti col suo proposito di distruggere Puente Viejo.

Il Segreto, puntate 26-31 gennaio: Dori perde la ragione

Le anticipazioni riguardanti Il Segreto, relative alle puntate in programmazione dal 26 al 31 gennaio su Canale 5, svelano che Prudencio verrà a sapere che Lola aveva assassinato il suo papà grazie alla rivelazione di Ana. Per questa ragione, l'Ortega sceglierà di concedere il suo perdono alla Mendana dopo aver avuto un chiarimento con lei. Intanto Elsa riceverà una lettera da parte di Alvaro, nel quale gli esprimerà la l'idea di vederla per restituirgli la parte d’eredità che le ha sottratto con inganno.

A quel punto la Laguna approverà d'incontrare il dottore, anche se Isaac non sarà per niente d'accordo. Alla villa Francisca domanderà a Raimundo di recarsi insieme a lei a La Puebla per bloccare il debutto della barriera e il successivo allagamento del paese. Dori, invece, perderà completamente il senso della ragione di fronte a Maria proprio nel bel mezzo di una seduta di fisioterapia. In questa occasione, la Vilches inizierà a chiamare dei bambini facendo riferimento a un misterioso incendio.

Il Segreto: Garcia Morales vuole rovinare Puente Viejo

Durante i nuovi episodi della soap Il Segreto, Carmelo, Severo e Irene metteranno insieme le loro forze per evitare a Garcia Morales di rovinare Puente Viejo. A proposito, i paesani faranno domanda alle autorità per bloccare l'intenzione del sottosegretario. Purtroppo, il tribunale respingerà il reclamo dei cittadini. Nel frattempo tra Don Berengario e Esther si instaurerà una bella armonia, se solo Dolores non iniziasse a spettegolare sul loro legame.

D'altro canto, la Castaneda cercherà di capire perché Dori ha avuto quel momento trance, mentre Paco andrà alla ricerca del ladro di farina.

Il Segreto trame: Maria chiede alcune informazioni a Dora

Le anticipazioni de Il Segreto in onda la prossima settimana (26-31 gennaio), annunciano che Lola sarà determinata a chiudere la storia d'amore con Prudencio, tuttavia abbiano avuto un chiarimento. Leal e il Santacruz intuiranno che Garcia Morales cova qualcosa di personale nei confronti degli abitanti del paese iberico. A proposito, la matrona non vedrà l'ora di togliersela dai piedi. Nello stesso momento, la Laguna farà sapere che Alvaro si è mostrato pentito di averla imbrogliata, tant'è da avergli riconsegnato il denaro che gli aveva sottratto truffandola.

Intanto il sottosegretario metterà al corrente i residenti del paese di voler dare un risarcimento a chi lascerà di sua spontanea volontà i propri terreni. Per finire, la Castaneda incomincerà a fare delle domande sempre più mirate alla Vilches sulla sua conoscenza con Fernando Mesia.