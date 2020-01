Uno storico protagonista dello sceneggiato spagnolo Il Segreto, continuerà ad essere al centro delle scene nelle prossime puntate italiane e a combinare guai. Il personaggio in questione è Fernando Mesia (Carlos Serrano), che sfuggirà ad un tranello ordito da Francisca, Severo, e Carmelo. Nello specifico gli spoiler annunciano che la darklady, il Santacruz, e il primo cittadino, non riusciranno a dare all’ex marito di Maria Castaneda la giusta punizione a causa di Raimundo Ulloa (Ramon Ibarra) ed Irene Campuzano (Rebeca Sala).

Quest’ultima e il padre di Emilia nel capitolo numero 2.142 verranno presi in ostaggio dal figlio del defunto Olmo, quando lo stesso verrà a sapere di essere stato smascherato.

Il decesso di Fraile, l’Ulloa e la Campuzano convinti della colpevolezza del Mesia

Negli episodi trasmessi sull’emittente televisiva Antena 3 ad agosto 2019 e che debutteranno sulla rete ammiraglia Mediaset prossimamente, due personaggi correranno un grosso pericolo. Tutto avrà inizio quando Carmelo cadrà in una trappola ben architettata da Fernando, che lo inviterà ad affrontare Esteban dopo avergli fatto credere che si tratta dell’assassino di sua moglie.

Quest’ultimo avvisato dal Mesia dell’arrivo del Leal nel suo ufficio, non esiterà a ferire il primo cittadino. A gran sorpresa il figlio del defunto Olmo non rispetterà l’accordo stretto con il sindaco di Belmonte, visto che lo ucciderà. A quel punto Fernando farà trovare agli inquirenti una falsa testimonianza del defunto Fraile, in cui affermerà di essere il colpevole degli attentati che hanno causato la morte di Maria Elena e Adela. In seguito Raimundo ed Irene non riuscendo a credere che il nemico del Leal sia veramente il reale colpevole, continueranno a portare avanti le loro indagini. L’ex locandiere e la giornalista finiranno per coinvolgere anche Francisca, Camelo, e Severo, dato che gli diranno che l’autore delle ultime tragedie potrebbe essere Fernando. In seguito il Leal metterà piede a La Habana e approfitterà di una distrazione del Mesia, per appropriarsi di un foglio strappato dall’agenda dello stesso.

Irene dopo aver fatto confrontare la grafia dell’ex marito di Maria con quella del defunto Esteban, verrà a conoscenza che corrispondono.

Francisca si allea con Severo e Carmelo, Irene e Raimundo sequestrati

A questo punto Carmelo convinto che il vero assassino di Adela e Maria Elena in realtà sia il Mesia, confiderà i suoi sospetti a Severo e alla Montenegro. Quest’ultima decisa a farla pagare a Fernando per aver fatto rimanere invalida la sua figlioccia Maria, accetterà subito di allearsi con il Santacruz e il Leal, che invece vorranno vendicare la tragica fine della maestra. La diabolica alleanza tra la darklady e i due amici di sempre, purtroppo avrà delle conseguenze negative. In particolare Severo e Carmelo diranno una bugia all’ex marito di Maria, visto che affermeranno di voler uccidere Francisca quando si presenterà in una casa situata lontano da Puente Viejo per non mancare ad una riunione di Juan Garcia Morales.

L’Ulloa e la Campuzano dopo non aver fatto fatica a capire che il Leal e il Santacruz stanno pianificando qualcosa di oscuro, avranno il timore che possano attentare alla vita della Montenegro. La giornalista e il padre di Emilia non essendo al corrente dell’obiettivo dei loro parenti, giungeranno alla sopracitata abitazione e diranno a Fernando che potrebbe essere il bersaglio di Severo e Carmelo per il fatto che vi è una somiglianza tra la sua scrittura e quella di Fraile. Il perfido Fernando già instabile mentalmente per aver ucciso Dori, sequestrerà Raimundo ed Irene. Quest’ultima e il nonno di Matias saranno in procinto di morire, visto che Fernando si dirà disposto ad ucciderli con le proprie mani.