Dopo la pausa per le festività natalizie è ripreso, questo pomeriggio (7 gennaio), il percorso di dame e cavalieri del trono over di Uomini e donne. La puntata è stata caratterizzata dall'infuocato faccia a faccia tra Gemma Galgani e Juan Luis Ciano con la torinese che ha definitivamente chiuso la conoscenza con il napoletano. Nel corso della discussione Gemma ha manifestato la sua rabbia accusando l'odontoiatra di essere un bluff senza tralasciare dettagli intimi.

In particolare, la piemontese ha spiazzato tutti quando si è soffermata sul risveglio di Juan Luis Ciano dopo la notte trascorsa insieme.

"Al risveglio tremavano pure i muri dell'albergo. Una persona che non ha avuto rispetto di me: è andato in bagno e rumoreggiava, sembrava ci fosse il terremoto", ha affermato la Galgani, provocando l'ilarità degli opinionisti e del pubblico in studio.

'Al risveglio tremavano anche i muri'

Gemma Galgani non ha risparmiato velenose accuse a Juan Luis Ciano nel corso della puntata odierna. "Mi hai rubato i sogni ed io ho provato molto di più di quello che tu mi hai dato. Questo non te lo perdonerò mai", ha affermato la dama che ha accusato l'uomo di aver fatto certi gesti all'inizio solo per convincerla a farlo rimanere nel programma.

In particolare, la torinese ha perso le staffe quando l'odontoiatra ha riferito di essersi bloccato per le sue confidenze intime in studio. "Ti avevo detto di non dire certe cose perché ci sono i miei figli che ascoltano", ha dichiarato Ciano con la Galgani che ha prontamente ribattuto.

"Stiamo scherzando, tu forse non volevi far sapere a qualcuno fuori dallo studio che abbiamo avuto un momento passionale. Senti, hai perso e la corda si è spezzata", ha aggiunto Gemma che ha piazzato nuove velenose stoccate nei confronti del napoletano. "Tu non hai provato niente per me, sei un bugiardo. Dormi con me ed alle 5 del mattino apri la finestra e quasi mi fai prendere la polmonite e queste sono le attenzioni che avevi per me?".

La Galgani contro Ciano: 'A Uomini e Donne per una scommessa'

Stuzzicata da Gianni Sperti e Tina Cipollari, la Galgani ha rivelato un ulteriore dettaglio della notte trascorsa con Ciano con particolare riferimento al risveglio.

"È andato in bagno e ha iniziato a rumoreggiare al punto di svegliarmi ed avevo dormito due ore. Persino il cameriere ha chiesto se c'erano dei problemi". Inoltre la torinese ha affermato che il cavaliere si è fatto stirare tre camicie prima di riferire che Juan Luis ha deciso di corteggiarla a Uomini e Donne per una scommessa. "L'ha detto il tuo amico più caro, è sul web", ha rivelato Gemma con il cavaliere che ha seccamente smentito e la sessantanovenne che l'ha incalzato con un nuovo particolare.

"Ti chiesi di rimanere a Roma il giorno che arrivai in ritardo e mi dicesti che andavi a mangiare una pizza quando, invece, c'è una foto con la tua ex. Volevi soltanto che venissi a Napoli a fare le serate sotto casa tua". Ciano si è difeso ribadendo che non le ha mai mancato di rispetto, ma la piemontese non ha voluto sentire ragioni e ha deciso di chiudere la conoscenza.