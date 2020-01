Si preannunciano ricche di colpi di scena, le nuove puntate italiane della soap opera Una vita. Le anticipazioni di ciò che succederà la prossima settimana raccontano che Telmo Martinez darà una bellissima notizia agli abitanti di Acacias 38, soprattutto a Lucia Alvarado. Quest’ultima verrà a conoscenza che sua cugina Celia e il marito Felipe sono fuori pericolo di vita, grazie alla cura del dottor Quilles. Intanto Samuel Alday, a causa del riavvicinamento tra la figlia dei marchesi di Valmez e il parroco, oltre a nutrire dei forti sentimenti di gelosia anche per il fatto che il suo rivale sia stato considerato un eroe, verrà minacciato da Jimeno Batán.

Il minore degli Alday geloso del Martinez, la guarigione di Felipe e Celia

Negli episodi che verranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset da domenica 12 a venerdì 17 gennaio, Samuel andrà su tutte le furie per l’ennesima volta a causa di Telmo. Lolita troverà il modo per sbarazzarsi di Ceferino, che inizialmente non avrà nessuna intenzione di tornare a Cabrahigo poiché vorrà sposarla. Antonito, stufo di quanto accaduto tra lui e la Casado, le dirà apertamente di averlo deluso. Nel contempo Flora, dopo aver trovato tutto il denaro che Inigo ha vinto con le scommesse di pugilato all’interno di una scatola, gli chiederà delle spiegazioni.

Il Barbosa giustificherà il suo atteggiamento, precisando alla sorella di aver messo da parte alcuni risparmi. Mentre la pasticciera non darà credito alla versione del fratello, Servante non vorrà perdere per nessun motivo la moglie Paciencia. In particolare lo storico portinaio, sarà convinto che la sua amata rimetterà piede nel quartiere iberico. Successivamente il minore degli Alday non riuscirà a controllare la sua folle gelosia, non appena vedrà Lucia e il Martinez di nuovo complici. In particolare quest’ultimo si riavvicinerà alla Alvarado, quando le farà sapere che Felipe ha contratto lo stesso virus mortale della moglie Celia. Purtroppo i genitori adottivi di Tano non daranno nessun segno di ripresa, pur avendo assunto un potente farmaco sperimentale. Mentre tutti gli abitanti di Acacias 38 si allarmeranno per la sorte che potrebbe toccare ai due coniugi, Susana, temendo che gli stessi possano passare a miglior vita, deciderà di organizzare una veglia di preghiere invitando tutti i vicini a partecipare.

Per fortuna Telmo, tramite Casilda, annuncerà la guarigione di Felipe e Celia.

Jimeno ricatta Samuel, Telmo mette in guardia Lucia

In occasione di una festa che avrà luogo in onore del Martinez, la Alvarado farà capire di apprezzare molto il parroco. Il gesto della ricca ereditiera ovviamente, farà perdere le staffe ancora di più a Samuel. Quest’ultimo, però, si vedrà costretto a fare i conti con Jimeno, che non smetterà di sottometterlo. A questo punto il figliastro di Ursula vorrà chiedere la mano di Lucia, ancora una volta, ma avrà il timore di poter ricevere un netto rifiuto. Nel frattempo quest’ultima farà dei salti di gioia, perché potrà riabbracciare Celia e Felipe. Lo strozzino Batán ordinerà al minore degli Alday di sposare la Alvarado al più presto possibile, per fargli avere l’ingente patrimonio che possiede la donna se non vorrà avere delle conseguenze.

Il fratello di Diego, terrorizzato dalle parole pronunciate dal suo ricattatore, ricorderà alla figlia di marchesi di Valmez che poco tempo prima Telmo ha abusato di lei. A gran sorpresa Lucia si ricrederà sul conto del sacerdote, visto che non lo riterrà capace di commettere delle violenze. Trini tenterà di salvare la relazione tra Antonito e Lolita contattando lo zio Gennaro, un uomo che conosce alla perfezione le tradizioni di Cabrahigo. Il Martinez cercherà di far aprire gli occhi alla Alvarado: nello specifico il parroco metterà in guardia la donna che non ha smesso di amare, dicendole di non diventare la moglie di Samuel.

Per terminare, quest’ultimo per riconquistarsi la fiducia della cugina di Celia, le proporrà di tornare a restaurare le opere d’arte che si trovano nello studio della sua abitazione.