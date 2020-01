Presto una novità catturerà l’attenzione dei fans della soap opera Il Segreto, scritta da Aurora Guerra. Le anticipazioni delle puntate in programma sul piccolo schermo italiano tra qualche settimana, e già andate in onda in Spagna a settembre 2019, dicono che Don Berengario farà un gesto inaspettato. Il parroco di Puente Viejo si troverà davanti ad un bivio, poiché arriverà a mettere in discussione la sua vocazione. Dopo aver riflettuto a lungo, il collega di Don Anselmo abbandonerà il sacerdozio per poter dare una possibilità alla sua storia d’amore con Marina quando la stessa sarà intenzionata ad allontanarsi da lui come è già successo in passato.

Arriva Esther, i sospetti di Dolores

Negli episodi italiani attuali i telespettatori hanno fatto la conoscenza di Esther Soto, che ha stravolto la vita di Don Berengario. Quest’ultimo e la nuova arrivata si sono rivelati essere padre e figlia, ma questa inaspettata vicinanza comincerà a destare dei sospetti a Dolores. Gli spoiler rivelano che la madre di Hipolito non farà fatica ad accorgersi che tra il parroco di Puente Viejo e la fanciulla vi è un rapporto più intimo. La pettegola del quartiere iberico addirittura, crederà che il collega di Don Anselmo e la new entry abbiano intrapreso una relazione sentimentale.

Successivamente la Soto metterà fine ai pettegolezzi sul suo conto, facendo sapere in pubblico di essere la figlia del prete, che per giustificare il suo atteggiamento preciserà di aver appreso dell’esistenza della consanguinea di recente. In particolare Don Berengario racconterà ai cittadini che Esther è nata dalla storia d’amore che ebbe con Marina quando era già in seminario. Proprio quando la Soto si rivelerà essere una traditrice, poiché farà capire di essere interessata soltanto al denaro del genitore, farà i conti con un grosso imprevisto.

Marina decisa a lasciare Puente Viejo, Don Berengario rinuncia al sacerdozio

Nello specifico, a scombussolare i piani della giovane ci penserà la madre Marina, dopo essere stata dichiarata morta in Turchia dalla propria figlia. Quest’ultima si ricongiungerà con il suo vecchio amore, che con il passare dei giorni si renderà conto di non averla mai dimenticata. A questo punto la madre di Esther per impedire a Don Berengario di entrare in crisi e consapevole che il suo cuore appartiene a Dio, sceglierà di abbandonare il quartiere.

Nell’istante in cui Marina sarà intenta a salire su un pullman, il prelato interromperà la partenza della sua amata e le chiederà di rimanere dandole un bacio appassionato per non perderla di nuovo. Inoltre il collega di Don Anselmo metterà al corrente la sua vecchia fiamma della drastica decisione presa per lei. Marina verrà a conoscenza che Don Berengario ha scelto di togliersi l’abito talare per iniziare una nuova vita al suo fianco. A questo punto i due innamorati cominceranno a progettare il loro futuro insieme pur essendo preoccupati per la scomparsa della figlia, mentre Don Anselmo non vedrà l’ora di celebrare le nozze del suo amico.