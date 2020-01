Sono passate circa due settimane dall'inaspettata notizia riguardante l'abbandono di Justin Chambers al Medical Drama che lo ha reso famoso. Imputando a semplici scelte artistiche le ragioni della sua decisione, l'interprete dell'amatissimo Alex Karev ha dunque rilasciato un comunicato ufficiale tramite il quale ha espresso tutta la sua riconoscenza nei confronti del cast originale e della produzione di Grey's Anatomy. Se negli scorsi giorni sono arrivati i messaggi di Kevin Mckidd e di Ellen Pompeo, gli ultimi - in ordine di tempo - ad aver commentato l'inaspettata decisione di Justin Chambers sono stati Jake Borelli e Jason Wiston George.

L'interprete di Schmitt su Alex: 'È stato una parte enorme dello show'

Intercettato dai microfoni di PeopleTv durante la cerimonia introduttiva degli Screen Actors Guild Awards, l'interprete dello specializzando Levi Schmitt ha omaggiato il suo ex collega dichiarando che Alex Karev è stata una parte enorme dello show. Ecco le parole dell'attore:

"Voglio dire, questa è la parte difficile di Grey's Anatomy: le persone vanno e vengono. Lo abbiamo già affrontato con Jessica Capshaw e anche prima, per questo credo sia esattamente come la vita: fiorisce e poi svanisce.

Alex Karev è stato una parte enorme dello show per davvero tanto tempo, quindi sarà interessante continuare la vita in ospedale senza quella forza. È per questo che siamo davvero entusiasti di vedere cosa riserverà il resto della stagione".

Jason George su Justin Chambers: 'Non è la prima persona a lasciare il telefilm'

Alla stessa cerimonia era presente anche Jason Wiston George. L'interprete di Ben Warren in Grey's Anatomy e Station 19, tramite una breve dichiarazione, ha appoggiato la scelta di Justin Chambers sottolineando la necessità - per un attore - di dedicarsi ad altri progetti dopo una lunga permanenza all'interno dello stesso show.

Ecco cosa ha dichiarato Jason George ai microfoni di PeopleTv:

"Sedici stagioni... Non è la prima persona a lasciare il telefilm e sicuramente non sarà l'ultima. Si tratta di un incredibile traguardo! È per questo che se ha deciso che è ora di andare allora è giusto così".

Il destino di Alex Karev verrà svelato nella 16x10 di Grey's Anatomy

Se dunque la maggior parte del cast di Grey's Anatomy sembra aver affrontato con un pizzico di realismo la decisione di Justin Chambers, i fan dell'amatissimo Alex Karev attendono con ansia il ritorno del Medical Drama sui teleschermi americani per scoprire il destino del loro beniamino.

Come anticipato da Micheal Ausiello negli scorsi giorni, la storyline conclusiva del "Dottor Lucifero" verrà resa nota proprio nella premiere invernale. Sebbene nessuno spoiler sia ancora trapelato sul web, il sito TvLine ha chiarito che sebbene l'addio al chirurgo pediatrico sarà affrontato nella 16x10, alcuni punti rimarranno ancora un'incognita.