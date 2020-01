Nuovo spazio incentrato sullo sceneggiato iberico Una vita, in onda in Italia dalle ore 14:10 alle 14:45 circa. Negli episodi in programma la prossima settimana, Lucia Alvarado (Alba Gutierrez) e Telmo Martinez (Dani Tatay) non riusciranno a stare tranquilli dopo essersi riavvicinati. In particolare, la cugina di Celia e il parroco di Acacias 38 quando si scambieranno un bacio passionale e proibito, verranno assaliti subito dai sensi di colpa.

Ceferino respinge Casilda, Telmo e Lucia si baciano

Gli spoiler delle puntate che occuperanno la rete ammiraglia Mediaset da domenica 26 a venerdì 31 gennaio 2020, raccontano che Celia preoccupata per Lucia metterà in guardia Telmo.

La moglie di Felipe farà sapere al parroco di Acacias 38 di avere il timore che sua cugina si sia innamorata dell’uomo sbagliato: nonostante ciò il Martinez continuerà ad evitare la Alvarado. Intanto Liberto dopo aver impedito a Jordi Baró di abusare di Flora verrà acclamato da tutti gli abitanti che lo considereranno un eroe. Inoltre, il marito di Rosina farà la conoscenza di un uomo chiamato Alfonso. Casilda dopo un’iniziale titubanza accetterà di recarsi ad un appuntamento con Ceferino al posto di Lolita, con l’obiettivo di farsi dare un bacio sulle labbra dall'uomo originario di Cabrahigo.

Quest’ultimo purtroppo respingerà le avance della Escolano, per rispettare la tradizione del suo paese. Allo stesso tempo Samuel comunicherà a Carmen e Lucia che si recherà a Segovia, senza specificare la ragione del suo viaggio. La figlia dei marchesi di Valmez non appena rintraccerà la donna di un ritratto, metterà al corrente Telmo di quanto accaduto. Quest’ultimo e la cugina di Celia per via della forte attrazione fisica, finiranno per baciarsi.

Successivamente il prelato e la Alvarado si mostreranno parecchio pentiti, a causa del loro improvviso riavvicinamento.

Samuel incontra Guillermo, il Martinez si punisce

Mentre la ricca ereditiera si rifiuterà di uscire dalla sua stanza, il rivale di Samuel si rifugerà in canonica per fare una meditazione. Inoltre, il sacerdote farà sapere ad Ursula di aver deciso di digiunare, in occasione della Vigilia di Natale.

Lolita non appena Ceferino le dirà di aver scelto di andarsene dal paese spagnolo, avendo capito che ha preso questa scelta per colpa di Casilda, riuscirà a convincerlo a partire quando le feste finiranno. Liberto anche se Rosina non sarà favorevole accetterà la proposta di Alfonso, cioè di prendere parte a due combattimenti di boxe per diventare un pugile professionista. Il fratello di Diego incontrerà Frate Guillermo, il vecchio mentore del Martinez.

In seguito, Lucia parecchio turbata per il parroco per aver appreso che si è rifiutato di mangiare, deciderà di avere un confronto con lo stesso. Guillermo prometterà al figliastro della Dicenta di scoprire quali sono le reali intenzioni del priore Espineira. Ceferino darà un bacio appassionato a Casilda, nell'istante in cui la sorprenderà da sola in soffitta. Telmo si darà una punizione flagellandosi la schiena, invece la Alvarado dirà a Samuel di voler ridare alla legittima proprietaria il ritratto di Maria Angeles.

Intanto Liberto vincerà il primo incontro di pugilato. Per finire il Martinez non appena riabbraccerà il suo mentore Frate Guillermo, gli aprirà il suo cuore rivelandogli ciò che prova per la Alvarado.