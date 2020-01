Sono sempre movimentate le vicende della telenovela Il Segreto. Dagli spoiler riguardanti ciò che i fan italiani vedranno tra qualche mese, si evince che Fernando Mesia (Carlos Serrano) dopo aver attentato alla vita di Raimundo Ulloa ed Irene Campuzano, prenderà di mira Maria Castaneda (Loreto Mauleon). Il figlio del defunto Olmo certo che i suoi nemici siano a conoscenza dei suoi crimini, porterà la sua ex moglie in un monastero abbandonato con l’obiettivo di darsi alla fuga con la stessa. La sorella di Matias dopo aver disprezzato il suo sequestratore, farà esplodere una bomba piazzata dallo stesso.

A seguito dello scoppio del detonatore, la fanciulla crederà di essersi sbarazzata per sempre del suo aguzzino poiché verrà dato per morto dalle autorità. L’improvvisa sparizione del Mesia, consentirà alla figlia di Emilia e Alfonso di riconciliarsi con la sua madrina Francisca (Maria Bouzas) e con il nonno Raimundo (Ramon Ibarra).

Raimundo ed Irene rapiti, Maria si rifiuta di fuggire con Fernando

Nelle prossime puntate italiane dello sceneggiato ci sarà un clamoroso colpo di scena, riguardante il malvagio Fernando Mesia.

Le anticipazioni svelano che tutto avrà inizio quando quest’ultimo scoprirà che Francisca, Severo, e Carmelo, possono dimostrare il suo coinvolgimento con il decesso di Maria Elena e Adela. Il figlio del defunto Olmo intimorito dall’idea di poter pagare a caro prezzo per i delitti commessi sequestrerà Raimundo ed Irene, ma quando i suoi ostaggi sfuggiranno dalle sue grinfie riverserà la sua rabbia contro la Castaneda. La sorella di Matias verrà condotta dal suo ex marito in un monastero abbandonato, in cui sarà posizionato un ordigno esplosivo. A questo punto Fernando non appena Maria gli dirà chiaramente di non voler fuggire da Puente Viejo con lui, dirà alla stessa di essere disposto ad azionare la bomba. Nel momento in cui il Mesia si allontanerà dalla figlia di Emilia e Alfonso per farla riflettere bene sulla sua proposta, la diretta interessata si solleverà dalla sua sedia a rotelle da sola servendosi di un bastone.

La scomparsa del Mesia, la Castaneda chiede perdono a Francisca e al nonno

A gran sorpresa la nipote dell’Ulloa attiverà il detonatore, facendo crollare la vecchia struttura religiosa in cui aveva appena messo piede il suo aguzzino. Gli inquirenti a seguito dell’ennesimo attentato, crederanno che Fernando abbia perso la vita a causa della deflagrazione dell’esplosivo. Nonostante ciò Maria non riuscirà a stare del tutto tranquilla, poiché il corpo del suo rapitore non verrà ritrovato. Intanto la Castaneda dopo essere tornata a muovere le sue gambe per merito dei trattamenti ricevuti dall’infermiera Dori Vilches, chiederà scusa a Francisca e Raimundo per essersi fatta influenzare da Fernando. La darklady perdonerà subito la sua figlioccia, ma per farla vivere di nuovo nella sua dimora esigerà che Esperanza e Beltran facciano ritorno dal collegio.

Per finire i telespettatori rivedranno in scena il figlio del defunto Olmo, dato che in carne ed ossa si aggirerà per le strade di Puente Viejo con l’intento di vendicarsi.