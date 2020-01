Stasera, martedì 14 gennaio, secondo appuntamento con Primo Appuntamento, il dating show di Real Time condotto da Flavio Montrucchio. Per oggi è previsto un gradito ritorno: Sabrina Marchetti, ex conoscenza del ristorante più romantico d'Italia, tornerà per un nuovo appuntamento al buio. Insieme a lei, a mettersi in gioco, ci sarà anche suo figlio.

Primo appuntamento, anticipazioni: tra i single un nobile toscano

Nell'appuntamento odierno del dating show, varcherà la soglia del ristorante più romantico d'Italia Sabrina Marchetti.

La donna ha già partecipato l'anno scorso al programma, partecipando all'appuntamento al buio insieme al single Francesco. Sabrina, però, è già conosciuta, soprattutto al mondo del web. Infatti la donna, già da tempo, ha aperto un canale YouTube dove racconta la sua vita con la Sindrome di Tourette, malattia di cui purtroppo è affetta.

Stasera tornerà insieme a suo figlio, anche lui avrà un appuntamento al buio. In più ci saranno altri quatto single, tra cui un nobile toscano e una ragazza di Napoli che si rivede molto in Bridget Jones.

Episodio imperdibile quello di stasera, visibile a partire dalle 21:10 su Real Time e in contemporanea streaming su Dplay.