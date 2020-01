Non mancheranno colpi di scena nelle puntate di Una vita in onda sulla rete ammiraglia Mediaset al 19 al 24 gennaio 2020. Il malvagio Samuel Alday avrà una dura reazione quando Lucia Alvarado gli farà capire di non essere pronta a fare il grande passo con lui. Il fratello di Diego, pur essendosi mostrato comprensivo, si scaglierà contro Telmo Martinez, e gli chiederà di stare alla larga dalla cugina di Celia. Nel frattempo Servante Gallo verrà a conoscenza che la zona in cui si è trasferita la moglie è stata travolta da un ciclone proprio nel momento in cui aveva deciso di farle una sorpresa.

Il portinaio di Acacias 38, oltre ad essere preoccupato per quanto accaduto a Cuba, si lascerà andare ad un lungo sfogo dopo aver appreso il tradimento di Paciencia.

Servante preoccupato per Paciencia, Inigo e Leonor fanno pace

Dalle anticipazioni relative agli episodi in programma in Italia la quarta settimana di gennaio, a partire dalle 14:10, si evince che Servante riceverà una bruttissima notizia quando vorrà raggiungere la moglie Paciencia. Il portinaio nell’istante in cui sarà in procinto di acquistare il biglietto per Cuba apprenderà che sull’isola c’è stato un uragano.

Intanto Lucia dirà a Samuel di voler rimandare la loro festa di fidanzamento per poter riflettere bene. Quest’ultimo, pur essendosi adeguato alla volontà della Alvarado, non farà fatica a capire che potrebbe aver bisogno di tempo a causa di Telmo. A questo punto il minore degli Alday deciderà di scagliarsi contro il sacerdote. In seguito Inigo e Leonor, dopo essersi riconciliati, decideranno di fare una gita. Jordi deciderà di non recarsi a Barcellona non appena verrà a conoscenza che Flora gestirà da sola La Deliciosa nel periodo in cui il fratello non si troverà ad Acacias 38.

Casilda accetta di aiutare Antonito e Lolita, Samuel contro Telmo

Disperato per aver appreso dell’infedeltà della consorte, Servante sfogherà la sua rabbia e delusione con le domestiche. Antonito e Lolita chiederanno aiuto a Casilda per scongiurare la maledizione legata alla tradizione di Cabrahigo.

In un primo momento la cameriera degli Hildago non avrà nessuna intenzione di corteggiare Ceferino in segno di rispetto del defunto marito (Martin) ma poi cambierà idea. Nel frattempo Celia, dopo essersi resa conto che la cugina è particolarmente su di giri, crederà che si sia innamorata di un altro uomo. Nell’istante in cui Ceferino inviterà Lolita ad andare al cinema insieme, la Escolano attuerà il piano per consentire alla sua amica di sposare il fratello di Maria Luisa. Dopo aver ritrovato la complicità perduta, la Alvarado e il Martinez trascorreranno un po' di tempo insieme scatenando la gelosia di Samuel. Quest’ultimo, su tutte le furie, affronterà il parroco e lo inviterà a prendere le distanze dalla figlia dei marchesi di Valmez. A far notare al prelato di avere degli atteggiamenti scorretti sarà anche Ursula.

Infine Jordi farà avere ad Inigo e Liberto due biglietti per assistere ad un incontro di boxe per poter restare da solo con Flora.