Gli spoiler de Il Segreto svelano che l'intuito di Francisca Montenegro sventerà una tragedia nel corso delle puntate italiane in onda nei primi mesi del 2020. Scendendo nel dettaglio, la matrona riuscirà a salvare suo marito Raimundo Ulloa e la giornalista Irene Campuzano dalla folle vendetta di Fernando Mesia che scomparirà ne nulla.

Il Segreto: Raimundo e Irene in pericolo

Le anticipazioni de Il Segreto rivelano che Fernando (Carlos Serrano) scoprirà che la matrona, il sindaco e il latifondista hanno compreso che è stato lui ad uccidere Maria Elena e Adela (Ruth Llopis).

Francisca, a questo punto, deciderà di allearsi con Carmelo e Severo per sbarazzarsi per sempre del Mesia.

In pratica, questi ultimi diranno al figlio di Olmo di presentarsi in una casa abbandonata nei sobborghi di Puente Viejo, con l'intenzione di far fuori la moglie dell'Ulloa con il suo aiuto. Dall'altro canto, l'Ulloa e Irene si recheranno nel luogo prestabilito per la trappola dove si imbatteranno in Fernando che capirà di essere stato smascherato da loro. L'ex marito di Maria, a questo punto, legherà la giornalista e Raimundo (Ramon Ibarra) ad una sedia con l'intenzione di giustiziarli.

Poi, il Mesia organizzerà una terribile trappola e posizionerà un'arma da fuoco su di una finestra indirizzata verso la sedia in cui sono seduti i due complici.

Francisca salva l'Ulloa e la Campuzano

Nelle nuove puntate italiane de Il Segreto, trasmesse nei primi mesi del 2020 sul canale del Biscione, vedremo Fernando augurarsi che Severo, Carmelo e Mauricio (Mario Zorrilla) entrino nell'abitazione uccidendo inconsapevolmente l'Ulloa e la Campuzano. Ma ecco arrivare il colpo di scena: Francisca (Maria Bouzas) eviterà che il piano abbia conseguenze drammatiche. In pratica, la matrona e tre uomini sentiranno provenire dalla casa abbandonata delle urla disperate tanto abbassare immediatamente le armi. Questo stratagemma permetterà alla Montenegro ed i suoi complici, il Santacruz e Leal, di mettere in salvo Raimundo e Irene dopo essere entrati nell'abitazione mentre del Mesia di perderanno le tracce.

Fernando concentra la sua follia su Maria

I telespettatori scopriranno che il figlio di Olmo, adirato per essere stato scoperto, è fuggito a La Habana dove aveva poche ore prima ucciso Dori Vilches, rea di aver tentato di uccidere la sua amata con un bisturi. Qui, Fernando concentrerà la sua follia sulla povera Maria Castaneda (Loreto Mauleon). Cosa succederà? In attesa di saperlo, si ricorda che le repliche dell'undicesima stagione della soap opera sono visibili in replica su 'Mediaset Play'.