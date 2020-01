Tragico epilogo in arrivo, nei prossimi appuntamenti italiani della soap opera Il Segreto. I telespettatori assisteranno all'uscita di scena di Meliton Melquiades (Roberto Saiz), che perderà la vita nel peggiore dei modi per mano del crudele Fernando Mesia (Carlos Serrano) che ovviamente commetterà l'orrendo crimine senza farsi scoprire. Nonostante il pubblico sarà certo della colpevolezza del figlio del defunto Olmo, il sottosegretario Juan Garcia Morales (Josè Navar), punterà il dito contro Francisca Montenegro (Maria Bouzas) con la convinzione che sia l’omicida dello sceriffo.

Il paese di Puente Viejo colpito da un'epidemia, le indagini di Carmelo, Severo, Meliton e Mauricio

Le anticipazioni degli episodi che occuperanno il piccolo schermo italiano tra qualche settimana, dicono che i cittadini, gli animali e le coltivazioni verseranno in delle pessime condizioni a causa di un’epidemia. In particolare, l’intero paese sarà messo a soqquadro, per colpa dell’acqua che verrà contaminata. A dare lo sconvolgente annuncio agli abitanti sarà il dottor Zabaleta che dopo aver fatto delle indagini, comunicherà a Carmelo che sia in corso un vero e proprio virus.

A questo punto il sindaco, Mauricio e Severo, sospetteranno che il responsabile di quanto accaduto possa essere il sottosegretario Garcia Morales, desideroso di distruggere Puente Viejo per vendicare la defunta nipote Maria Elena Casado de Brey, morta il giorno delle sue nozze con il Mesia. Il colonnello non appena verrà messo con le spalle al muro dai tre uomini, si difenderà e inviterà il sergente Meliton a fare delle dettagliate ricerche.

Quest’ultimo mentre si troverà in compagnia del Godoy, del Santacruz e del Leal, verrà aggredito nell'istante in cui sarà nei pressi delle sorgenti dell’acqua. Lo sceriffo dopo essere riuscito a scappare dall'imboscata, si recherà di nuovo nel sopracitato luogo per capire la causa della contaminazione, ma questa volta sarà da solo.

Melquiades ritrovato senza vita, Garcia accusa Francisca

L’assenza del Melquiades verrà notata da Matias, che starà in ansia quando si accorgerà che il sergente non ha rimesso piede nella cittadina iberica neanche per partecipare al matrimonio di Lola e Prudencio.

Allo stesso tempo lo sceriffo non riuscirà a portare al termine le sue approfondite indagini, poiché verrà ucciso da un malvivente che lo colpirà con la sua arma da fuoco. Purtroppo per Meliton non ci sarà nulla da fare, visto che verrà ritrovato il suo corpo senza vita. Severo, Carmelo e il marito di Marcela noteranno un dettaglio, dato che accanto al cadavere dello sceriffo sarà incisa con del sangue la lettera F su una roccia.

Sia il padre di Carmelito, il Leal e il Castaneda, crederanno che a porre fine all'esistenza del Melquiades sia stato Fernando. Quest’ultimo intanto continuerà ad essere considerato morto, visto che è scomparso nel nulla a seguito dell’esplosione avvenuta nel monastero abbandonato in cui aveva portato Maria per convincerla a fuggire con lui. Il sottosegretario Garcia invece, quando Severo si scaglierà contro di lui farà rimanere senza parole tutti coloro che saranno presenti al funerale di Meliton.

Il colonnello dopo aver sottolineato di conoscere molto bene Fernando, riterrà che l’assassina della vittima sia Francisca.