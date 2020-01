Nuovo spazio dedicato alle notizie su Beautiful, la soap opera di grande successo sia in Italia che in America. Gli spoiler in programma dal 20 al 25 gennaio su Canale 5, svelano che Zoe Buckingham finirà nel mirino di un killer per colpa dei debiti contratti dal padre Reese. Liam Spencer, invece, stringerà tra le braccia la neonata, appena adottata da Steffy Forrester, non sapendo che è in realtà sua figlia Beth.

Beautiful, puntate 20-25 gennaio: Reese vittima di sensi di colpa

Le anticipazioni di Beautiful, focalizzate sulle puntate trasmesse da lunedì 20 a sabato 25 gennaio 2020 su Canale 5, annunciano importanti novità per gli amanti della vicende ambientate sulle colline di Los Angeles.

Nel dettaglio, Liam tenterà di far reagire Hope, dopo la perdita della loro bambina. Per questo motivo, consiglierà alla moglie di mettere in un cassetto l'ecografia di Beth. Intanto, Reese si sentirà in colpa per lo scambio delle culle, sebbene ritenga che non abbia avuto altra scelta, in quanto sua figlia Zoe era stata minacciata di morte dagli usurai, a cui doveva moltissimi soldi. Una scoperta, che manderà nel panico la Buckigham, sebbene il padre le assicuri che in questo modo risolverà i problemi economici, che pendevano sulla loro famiglia.

Flo presenta la bambina a Steffy

Steffy, invece, si preparerà ad incontrare per la prima volta la bambina, che il ginecologo, le ha proposto di prendere in adozione. In questo frangente, la Forrester sarà colpita dal volto della piccola, non sapendo che è in realtà è la figlia avuta da Liam, Beth. Un'incontro, che sarà gestito da Flo, la donna che si spacciata per la madre naturale della neonata. Alla fine, la Fulton comunicherà a Reese che la trattativa è andata a fin di bene, mentre lo Spencer scoprirà che la sua ex moglie, ha deciso di prendere in adozione una creatura per farla crescere insieme a Kelly.

Beautiful trame: Liam si sfoga con Wyatt

Le trame di Beautiful in onda prossima settimana (20-25 gennaio) sul canale del Biscione, rivelano che Liam apparirà destabilizzato dalla novità dell'ex moglie, tanto da sfogarsi con suo fratello Wyatt. A tal proposito, Steffy telefonerà all'ex marito per convincerlo a recarsi alla casa sulla scogliera per incontrare la neonata. Lo Spencer, a questo punto, accetterà l'invito per il bene di Kelly.

Intanto, Flo consegnerà alla figlia di Ridge la creatura, portando avanti il piano scellerato di Reese. In questo frangente, Taylor sborserà 50 mila dollari come anticipo. Una cifra, che sarà ritenuta insufficiente dagli usurai, che stanno tenendo il fiato sul collo al ginecologo.

Zoe minacciata da un killer, lo Spencer stringe tra le braccia Beth

I ricattatori pretenderanno altri soldi da Reese, tanto da cominciare a temere di perdere per sempre sua figlia.

Intanto, Liam vedrà per la prima volta la bambina, tanto da avvertire un immenso amore, quando la stringerà tra le braccia. Lo Spencer, infatti, sarà all'oscuro che si tratta in realtà di sua figlia Beth, mentre la Forrester apparirà felicissima della straordinaria sintonia sorta tra loro. Allo stesso tempo, gli strozzini passeranno alle vie di fatto, visto il ritardo del pagamento del debito da parte di Buckingham.

Un killer, infatti, salirà sul palco con intenzioni bellicose nei confronti di Zoe. Fortunatamente, il ginecologo eviterà il peggio, consegnando immediatamente il denaro ai malintenzionati.

