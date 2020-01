Nuovo spazio dedicato alle avvincenti notizie su Il Segreto, il capolavoro scritto da Aurora Guerra in onda da ormai parecchi anni in Italia. Gli spoiler delle prossime puntate in onda a breve su Canale 5 annunciano un lieto evento per una delle coppie di Puente Viejo. Stiamo parlando di Lola Mendana e Prudencio Ortega, i quali riusciranno a diventare marito e moglie, nonostante le continue minacce dello strozzino Pablo Armeno, che diventerà sempre più pericoloso.

Il Segreto: Prudencio minacciato da Pablo

Le anticipazioni de Il Segreto riguardanti le puntate trasmesse nelle prossime settimane, annunciano il matrimonio di Prudencio e Lola (Lucia Margo). Tutto avrà inizio quando la coppia deciderà di tornare insieme, dopo che la ragazza rivelerà al fratello di Saul di aver ucciso suo padre, in quanto stava abusando di sua sorella Ana. In questo frangente, l'Ortega capirà che Francisca (Maria Bouzas) aveva provato a rovinare la sua relazione con la Mendana, mettendola in cattiva luce davanti ai suoi occhi.

Peccato, che il piano non andrà in porto, visto che lo strozzino perdonerà la ragazza. La coppia, a questo punto, deciderà di coronare il loro sogno d'amore, tanto da gettarsi a capofitto nella preparazione delle loro nozze. Ma ecco che Prudencio mentirà a Lola, confessandole di aver risolto i problemi con Pablo. Armeno, infatti, esigerà che l'Ortega paghi mille pesete al mese per ogni affare portato a termine con un cliente.

Il Segreto trame: L'Ortega e Lola diventano marito e moglie

Le trame de Il Segreto che debutteranno ad inizio 2020 sul canale del Biscione, rivelano che Lola e Prudencio (Jose Milan) diventeranno marito e moglie con una cerimonia celebrata da Don Berengario, nonostante le minacce di Pablo. La coppia, infatti, si scambierà i voti nuziali davanti a tutti gli abitanti di Puente Viejo. In particolare, Gracia (Carmen Canivell) si esibirà in uno spettacolo di flamenco dopo il dietro front all'ultimo minuto della cugina.

Dopodiché, i novelli sposi trascorreranno la loro prima notte di nozze, sebbene Armeno sia sempre in agguato.

Armeno continua a ricattare il marito della Mendana

Il giorno seguente, l'usuraio si recherà all'ex enoteca di Fe per costringere l'ex pupillo della Montenegro a pretendere dei soldi da un debitore. Il marito della Mendana, a questo punto, non se la sentirà di far del male a quest'ultimo, tanto da prendere del tempo utile sul da farsi.

Infine, l'Ortega farà sapere ad Armeno di aver dato all'uomo una proroga per consentire di guadagnare e così ripianare il debito contratto con l'agenzia. L'usuraio scoprirà l'inganno del fratello di Saul? In attesa di saperlo, si ricorda che la soap opera di Aurora Guerra torna domani 17 gennaio dalle ore 16:20 su Canale 5.