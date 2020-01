Elisabetta Gregoraci, ex moglie di Flavio Briatore, show girl e conduttrice, era data ormai per certa nella conduzione del programma Rai 'L'altro festival'. Era circolata qualche giorno fa la notizia che sarebbe stata proprio lei, al fianco di Nicola Savino, a condurre la trasmissione che avrebbe chiuso le serate della kermesse musicale sanremese.

L'annuncio su Instagram

Elisabetta Gregoraci oggi pomeriggio ha fatto un annuncio sul suo profilo Instagram. La bella showgirl ha pubblicato una foto di Nicola Savino, accompagnata da una lunga didascalia in cui spiega che non sarà presente nella trasmissione Rai 'L'altro festival', a causa del collega che si è imposto per farla allontanare dalla conduzione.

Elisabetta Gregoraci, infatti, annuncia a malincuore di aver appena saputo che non sarà presente nella trasmissione per motivi da lei giudicati inesistenti, pretestuosi e strumentali, fra i quali la fede politica del suo ex marito, Flavio Briatore.

Nel format televisivo sono già previsti e confermati alcuni comici sostenitori di sinistra, mentre il suo ex marito è di destra e tale cosa ha spinto Nicola Savino, a chiedere di allontanare la show girl dalla trasmissione. Secondo la donna, l'accordo di questa co-conduzione, già annunciato da qualche giorno dai media, le era stato anche ufficializzato dalla Rai.

Qui sotto la foto pubblicata dalla conduttrice nel pomeriggio, sul suo profilo Instagram, accompagnata dalla lunga didascalia.

Il commento alla vicenda

Elisabetta Gregoraci dice di essere basita, oltre che ferita e profondamente scossa per quanto è successo. Aggiunge, inoltre, di non aver avuto la possibilità di difendersi, poiché tutto è stato fatto alle sue spalle, la sua dignità di donna e di professionista sono state calpestate.

La show girl dice che ha riflettuto molto, essendo stata indecisa se fosse il caso o meno di rendere pubblica questa vicenda. Alla fine, invece, dice che ha prevalso il desiderio di verità perché è giusto che il pubblico, che la segue da anni, sappia tutto. E così oggi si è confidata con i suoi fan. In questo momento, Elisabetta Gregoraci, come lei stessa afferma, ha bisogno dell'aiuto dei suoi numerosi followers che la seguono sui social.

Non è mancato inoltre un cuoricino da parte di Flavio Briatore, che ha messo un like al post della ex moglie. La show girl, quindi, oltre al sostegno dell'oltre milione e centomila followers di Instagram, ha senza dubbio, anche il sostegno dell'ex marito Flavio Briatore. Nessuna replica invece è ancora arrivata, per il momento, da parte di Nicola Savino o da qualche vertice Rai, in merito alla vicenda.