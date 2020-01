Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle anticipazioni riguardanti la prossima settimana de Il Segreto, che andrà in onda dal 13 al 19 gennaio 2020 con nuovi episodi in prima visione assoluta che si preannunciano ricchissimi di novità e colpi di scena. Per Don Berengario, per esempio, arriverà il momento della resa dei conti dopo i suoi numerosi avvistamenti con la giovane Esther: il prete del paese, infatti, alla fine ammetterà che si tratta di sua figlia, tenuta nascosta fino a questo momento.

Il Segreto, anticipazioni puntate 13-19 gennaio: Prudencio escogita la vendetta contro Francisca

Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Segreto che saranno trasmesse in televisione fino al 19 gennaio 2020 rivelano che Elsa ed Isaac decideranno di restituire tutti i soldi che hanno ricevuto dalle donazioni.

I due spiegheranno poi a Consuelo che Alvaro ha restituito il denaro, perché temeva che Elsa potesse presentarsi da lui a reclamarlo, rovinandogli così la reputazione che aveva in paese. Successivamente i due ragazzi decideranno di organizzare anche un pic-nic per intrattenere tutte le persone che li hanno aiutati con i prestiti e nel bel mezzo della cerimonia, Isaac farà un annuncio del tutto inatteso.

Nel frattempo, però, Prudencio si metterà all'opera per poter escogitare un piano che gli permetterà di liberarsi definitivamente dalla minaccia di donna Francisca.

Per farlo, deciderà di chiedere aiuto sia a Matias che a Marcela, i quali potrebbero essere suoi complici in questa 'vendetta'.

Gli spoiler delle nuove puntate de Il Segreto in onda fino al 19 gennaio 2020 su Canale 5, inoltre, rivelano che Carmelo si recherà a casa di Fernando Mesia e approfittando di un momento di svista dell'uomo, strapperà una pagina dal suo diario. Lo scopo di Carmelo è quello di far analizzare la scrittura del Mesia per poterla confrontare con il documento che è stato ritrovato nella tasca della giacca del sindaco Belmonte.

Don Berengario rivela che Esther è sua figlia

Intanto Maria continua ad essere ossessionata dagli esercizi che sta facendo con l'aiuto dell'infermiera che le è stata messa a disposizione da Fernando. Eppure tutti gli sforzi che sta facendo, sembreranno non bastare mai al punto che Maria chiederà all'infermiera di intensificare ancora di più gli esercizi.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler delle puntate de Il Segreto dal 13 gennaio in poi rivelano che Dolores continua a spargere in giro dei pettegolezzi sul conto di Don Berengario e della giovane Esther. A quel punto il prete del paese sarà costretto ad ammettere la verità e così dirà apertamente che Esther in realtà è sua figlia.