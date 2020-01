Le trame della celebre soap opera Il Segreto presto saranno segnate da nuovi addii. Sarà nelle prossime puntate italiane, che i decessi di Meliton Melquiades e di Paco Del Molino, verranno seguiti dall'uscita di scena di altri due protagonisti. Questa volta a lasciare il quartiere di Puente Viejo saranno Prudencio Ortega (Josè Milan) e Lola Mendana (Lucia Margò), ma solo dopo essere riusciti a coronare il loro sogno d’amore. I novelli sposi si sbarazzeranno delle minacce dello strozzino Pablo Armero, trasferendosi a Roma su richiesta di Saul (Ruben Bernal) e Julieta Uriarte (Claudia Galan).

Lola Mendana svela il suo segreto, il minore degli Ortega si sposa

Le anticipazioni degli episodi che i telespettatori potranno seguire sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, svelano che Prudencio e Lola daranno una svolta alla loro vita dopo essersi riconciliati. Tutto inizierà quando il minore degli Ortega, scoprirà finalmente per quale ragione la Mendana si è fatta sottomettere da Francisca. Il fratello di Saul verrà a conoscenza che la sua nuova fiamma in passato si macchiò le mani di sangue uccidendo il padre, per impedirgli di continuare ad abusare di sua sorella Ana.

Nonostante il pericoloso Pablo Armero non smetterà di ricattarlo, l’ex pupillo della Montenegro convolerà a nozze con Lola. A celebrare l’unione della coppia saranno Don Berengario e Don Anselmo, ma a seguito del lieto evento non mancheranno di certo i problemi.

Prudencio e la Mendana partono, Pablo Armero ingannato

Il novello sposo non saprà come uscire fuori dalla bruttissima situazione, quando si vedrà costretto a far avere al suo ricattatore ben 1000 pesetas al mese.

A questo punto Prudencio contatterà il fratello Saul e Julieta, che a gran sorpresa faranno una proposta del tutto inaspettata a lui e Lola. Nello specifico la Uriarte e il marito inviteranno il cognato e la Mendana, a raggiungerli a Roma prima che l’intero borgo iberico venga sommerso dalle sue acque per volere del sottosegretario Juan Garcia Morales. Il minore degli Ortega e la fanciulla dopo aver riflettuto a lungo per prendere la giusta decisione, se ne andranno via da Puente Viejo per cominciare una nuova vita nella capitale italiana.

Prima di partire Prudencio e Lola daranno un commovente addio a Matias, Marcela e Consuelo. Infine, i novelli sposi si recheranno alla stazione nello stesso istante di Don Berengario e Marina, invece Pablo Armero si renderà conto di essere caduto in un tranello. In particolare, quest’ultimo rimetterà piede nella cantina dell’ex pupillo di Francisca, nel bel mezzo di un incendio innestato da Fernando.