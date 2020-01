Una nuova protagonista della famosa telenovela Il Segreto, nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra mostrerà il suo vero volto nei prossimi appuntamenti italiani. Le anticipazioni rivelano che Esther Soto (Patricia Delgado) dopo essere stata abbastanza affettuosa nei confronti del ritrovato padre Don Berengario (Miguel Uribe), farà venire alla luce qual è il suo vero obiettivo. La fanciulla quando si troverà ormai in città da qualche giorno, chiederà aiuto al sacerdote per risolvere un debito familiare.

La new entry nonostante il collega di Don Anselmo deciderà di tirarla fuori dai guai a sua insaputa, si vedrà costretta ad usare le cattive maniere. In particolare nel capitolo 2.149 la ragazza a causa dell’arrivo improvviso nel quartiere della madre Marina (Ana Lopez Segovia), deruberà il padre sottraendogli tutti i risparmi che aveva conservato in una scatola, per poi darsi alla fuga.

Esther ritrova il padre, Don Berengario disposto a saldare i debiti della figlia

Il pubblico italiano di recente ha assistito all’ingresso nelle trame di Esther, colei che si è rivelata essere la figlia di Don Berengario.

Gli spoiler di ciò che succederà negli episodi in onda nelle prossime settimane di programmazione, svelano che la Soto racconterà un orrendo inganno al padre, poiché gli farà credere che sua madre Marina è deceduta a causa di una tempesta verificatosi quando vivevano in Turchia. La fanciulla quando comincerà a conquistarsi la fiducia del prelato, gli confesserà anche di aver bisogno di ben 500.000 pesetas per saldare dei grossi debiti.

Don Berengario apprenderà della difficile situazione che sta vivendo la sua consanguinea, proprio quando a Puente Viejo farà ritorno Don Anselmo. Il sacerdote si sfogherà con il suo collega, e gli dirà di essere disposto a risolvere i problemi economici di Esther, precisandogli di poter utilizzare il denaro che possiede per appartenere ad una famiglia benestante. A mettere il bastone tra le ruote alla giovane ci penserà la madre Marina, che viva e vegeta giungerà nel quartiere iberico e sin da subito farà capire di non aver apprezzato per niente il comportamento della figlia.

Arriva Marina, la fuga della Soto

La Soto invece si mostrerà parecchio nervosa, per via dell’inaspettata comparsa della donna che l’ha concepita. Intanto Marina rimarrà ancora più delusa dalla consanguinea, precisamente quando apprenderà che ha lasciato intendere a Don Berengario di avere un debito. A questo punto la donna non esiterà a chiedere le dovute spiegazioni ad Esther, che ammetterà il suo inganno e le giurerà di far sapere presto la verità a suo padre. Successivamente la giovane non rispetterà l’accordo sancito con la madre, dato che approfitterà di un momento di distrazione per mettere le mani in 300.000 pesetas che il sacerdote aveva messo da parte in canonica proprio per aiutarla.

Dopo aver commesso il furto, la Soto se ne andrà via da Puente Viejo senza lasciare nessuna traccia, invece Marina avrà un confronto con il suo vecchio amore per metterlo al corrente della realtà dei fatti.