Il Paradiso delle Signore 4 è pronto ad una nuova settimana ricca di colpi di scena ed emozioni che sorprenderanno gli affezionati telespettatori. Nella settimana che va dal 3 al 7 febbraio, Federico farà ritorno a casa Cattaneo, ma le sue condizioni non saranno come tutti speravano. Alla caffetteria, invece, si respirerà aria di ottimismo: dopo il juke box, con l'aiuto di Vittorio ci sarà una serata per seguire Sanremo. Marcello ricambierà l'interesse per Lorena e questo scatenerà la gelosia di Roberta, mentre Agnese e Armando si ritroveranno molto vicini.

Infine, mentre Ludovica si trasferirà a villa Guarnieri, Marta dirà a Vittorio che forse aspetta un altro figlio: sarà la volta buona?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore dal 3 al 7 febbraio: Ludovica andrà a vivere dai Guarnieri

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 dal 3 al 7 febbraio raccontano che a casa Cattaneo farà ritorno Federico. Purtroppo, l'operazione non ha avuto l'esito che speravano tutti e Silvia avrà uno strano atteggiamento in casa, ma probabilmente la sua stranezza non sarà dovuta solo a questo motivo.

Luciano si confiderà con Clelia che darà al ragioniere preziosi consigli, mentre Roberta spronerà il suo fidanzato a ricominciare a scrivere. A casa Cattaneo ci sarà una nuova cena con gli amici Agnese e Armando e questi ultimi saranno molto vicini. L'atteggiamento misterioso di Silvia proseguirà fino a quando la donna non parlerà a Don Saverio: la Cattaneo rivelerà al parroco di tenere dentro un segreto che potrebbe stravolgere tutta la vita della sua famiglia.

Spoiler Il Paradiso delle Signore 4, puntate dal 3 al 7 febbraio: Marta forse di nuovo incinta

Le trame de Il Paradiso delle Signore 4 fino al 7 febbraio rivelano che tra Marcello e Lorena nascerà una simpatia. Il ragazzo cederà al fascino della starlette e tra i due scatterà anche un bacio. Roberta non resterà indifferente e si ritroverà improvvisamente gelosa di Barbieri, anche se terrà nascosti i suoi sentimenti quando il giovane andrà a parlarle dicendole di non provare niente per l'attrice.

Tra Agnese e Armando il rapporto sembrerà essere giunto a una svolta, ma più tardi la donna scoprirà che il magazziniere le ha nascosto importanti informazioni su Giuseppe. Di fronte a questa realtà, la signora Amato reagirà molto male nei confronti del suo amico, mentre tornerà in apprensione per il marito.

Nel frattempo, una grossa novità attenderà i Guarnieri: alla villa arriverà Ludovica che si trasferirà presso l'abitazione di Riccardo. Umberto chiederà scusa alla fidanzata di suo figlio e il giovane Guarnieri resterà colpito dal comportamento di suo padre. Intanto, in caffetteria ci saranno pochi clienti a seguire il Festival di Sanremo, ma grazie ad un'idea di Vittorio, l'evento prenderà una piega decisamente positiva.

Infine, una buona notizia aspetterà il signor Conti al suo ritorno a casa: Marta gli dirà che forse aspetta un nuovo bambino.