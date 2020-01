Un nuovo episodio della soap tv Il Segreto attende i telespettatori nel pomeriggio del 29 gennaio: si scopriranno ulteriori dettagli sul sottosegretario Garcia Morales, giunto a Puente Viejo al solo scopo di distruggere il paese. Il politico si scontrerà in particolare con Raimundo, il quale sarà parecchio infastidito dal comportamento dell'uomo. Severo, invece, comincerà ad indagare su di lui e si renderà conto che Morales è mosso da una sorta di vendetta personale contro gli abitanti di Puente Viejo.

Anche Maria vorrà scoprire il segreto di Dori, dopo l'episodio che ha visto l'infermiera perdere, per un attimo, il controllo di sé.

Severo sospetta che Garcia Morales voglia vendicarsi degli abitanti di Puente Viejo

Le anticipazioni della soap Il segreto riguardanti il nuovo episodio del 29 gennaio, svelano che Raimundo sarà sempre più infastidito dall'atteggiamento di Garcia Morales, il quale non perderà occasione per umiliarlo e gioire delle disgrazie altrui. Severo, intanto, scoprirà che la decisione di inondare Puente Viejo non riguarderà la sicurezza nazionale, come invece avrà fatto credere il politico.

Per tale motivo, il Santacruz avrà il sospetto che dietro al piano di distruzione del paese vi sia un motivo personale e che il sottosegretario abbia un motivo ben preciso per radere al suolo Puente Viejo. Ma chi è veramente Juan Garcia Morales?

Il segreto, puntata del 29 gennaio: Francisca contro Maria, Severo continua ad indagare su Morales

In attesa di scoprire cosa lega Garcia Morales a Puente Viejo, gli spoiler sulla nuova puntata de Il segreto riportano l'insofferenza di donna Francisca nei confronti di Maria.

La Montenegro non avrà preso affatto bene il comportamento della sua figlioccia che, dopo aver cacciato Raimundo da 'La Habana', avrà deciso di isolarsi sempre di più dai suoi cari e dalla sua famiglia. Intanto la Castaneda, dopo l'episodio che ha visto Dori cadere in trance, vorrà scoprire di più sul passato dell'infermiera. Severo, intanto, si impegnerà a fondo per scoprire la reale ragione che sta spingendo Garcia Morales a voler distruggere il paese, mentre gli abitanti attenderanno con ansia l'esito della petizione presentata al tribunale per bloccare i lavori della diga.

Emozioni e colpi di scena terranno con il fiato sospeso i fan de Il segreto anche nel prossimo episodio in onda il prossimo 29 gennaio, come sempre a partire dalle 16:30 su Canale 5. In attesa di scoprire ulteriori dettagli sulle indagini di Severo, si ricorda che, per rivedere le puntate già trasmesse, basta collegarsi al sito Mediaset Play, in cui si potranno trovare anche numerose clip riguardanti i momenti salienti di ogni puntata.