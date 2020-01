La storia d'amore tra Pago e Serena Enardu sembra essere uno degli argomenti preferiti dagli autori del Grande Fratello Vip: non c'è stata diretta, infatti, in cui non si sia parlato, seppur minimamente, di questo rapporto finito e forse prossimo a ricominciare.

Ieri, 27 gennaio, Alfonso Signorini ha anticipato che i due ex saranno di nuovo faccia a faccia nella Casa nella puntata di venerdì: per il cantante, in particolare, sarebbe pronta una sorpresa che lo lascerà senza parole.

Pago dedica un brano a Serena al Grande Fratello Vip

Sono passati un bel po' di mesi da quando Serena Enardu e Pago si sono detti addio la falò di confronto finale di Temptation Island Vip. Oggi, a distanza di tanto tempo e dopo innumerevoli Gossip circolati sul loro conto, i due sembra si siano riscoperti ancora innamorati.

Questo rapporto è stato al centro delle prime puntate del Grande Fratello Vip 4, tanto che la sarda ha avuto la possibilità di entrare nella Casa e starci per una settimana: è stato il pubblico, attraverso il televoto, ad impedire che questo potesse accadere all'inizio del reality.

Ieri, nel corso della settima diretta di questa edizione, Alfonso Signorini ha affrontato nuovamente questo argomento, ed ha mostrato ai telespettatori un video nel quale il cantante si lasciava andare ad una romantica dedica nei confronti dell'ex compagna.

La canzone che Pago ha scritto per Serena, però, non ha ancora un titolo, ma leggendo parti del testo è facile cogliere il sentimento che ancora unisce i due.

I quali, salvo ripensamenti dell'ultimo minuto, dovrebbero tornare insieme dopo la fine del programma.

La Enardu torna nella Casa del Grande Fratello Vip

Oltre a fare delle domande un po' imbarazzanti a Pago su quello che prova ancora oggi per Serena, ieri sera Alfonso Signorini ha regalato un'interessante anticipazione al pubblico. Il presentatore del Grande Fratello Vip, infatti, ha svelato che venerdì 31 gennaio, durante l'ottava puntata del format Mediaset, ci sarà un nuovo faccia a faccia tra i due ex fidanzati.

La Enardu, dunque, sta per tornare nella Casa a oltre due settimane dall'ultima volta e così farà una sorpresa del tutto inaspettata all'uomo che intende riconquistare dopo esserselo lasciato sfuggire a Tempation Island Vip.

Riassunto Grande Fratello Vip: la Alberti rientra, Marini ospite e tre nominati

La diretta del Grande Fratello Vip che è andata in onda lunedì 27 gennaio, è stata ricca di colpi di scena: oltre a parlare per l'ennesima volta di Pago e Serena, ieri Signorini ha riaccolto in Casa Valeria Marini, tornata dopo l'apparizione di una settimana fa per mettere in chiaro alcune cose prima con Antonella Elia e poi con Antonio Zequila.

La showgirl sarà ospite soltanto un giorno e una notte, ma ai concorrenti è stato fatto credere che è una nuova inquilina che gareggia esattamente come tutti loro.

Barbara Alberti, dopo essere stata condotta in ospedale per controlli medici, è rientrata in gioco: la scrittrice non ha confermato la sua iniziale intenzione di lasciare il programma perchè non se la sente di nominare i compagni d'avventura.

A proposito di nomination, rischiano di uscire venerdì prossimo: Patrick, Rita Rusic e Andrea Montovoli.

Tra le tante emozioni che il GF Vip ha regalato ieri ai telespettatori, spiccano quelle dell'incontro tra Fernanda Lessa il marito, le lacrime di Carlotta Maggiorana nel ricordare il padre scomparso e l'ingresso (molto probabilmente temporaneo) di tre bellissimi ragazzi, chiamati a movimentare le giornate delle donne, che si sono lamentate dello scarso coinvolgimento degli uomini nelle loro giornate.