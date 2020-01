Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola "Il Segreto". Le trame di cui ci occuperemo si riferiscono agli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 dal 19 al 24 gennaio.

Le vicende di questa settimana saranno incentrate soprattutto sull'arrivo in paese di Garcia Morales, sulla decisione di Isaac ed Elsa di sposarsi nella piazza di Puente Viejo, sull'isolamento forzato di Maria, sui malintesi creati da Dolores nei confronti di Don Berengario ed Esther e sulle indagini che condurrà Prudencio per scoprire se Lola è veramente un'assassina come afferma Donna Francisca.

Severo e Carmelo indagano su Garcia Morales

Le anticipazioni de "Il Segreto" ci segnalano che gli abitanti di Puente Viejo rimarranno attoniti quando verranno a sapere che il loro paese verrà sommerso per lasciare spazio alla costruzione di un nuovo bacino idrico nella zona. L'autore di tale progetto sarà il politico Garcia Morales, che giungerà in zona per dare inizio ai lavori e proporre un indennizzo in denaro a tutti gli abitanti. Nel frattempo, Raimundo cercherà di convincere Francisca a non opporsi ai piani di Garcia Morales.

Don Berengario sarà molto felice di aver avuto l'opportunità di conoscere sua figlia, Esther, mentre Elsa ed Isaac decideranno di celebrare le loro nozze nella piazza del paese con una cerimonia umile e poco sfarzosa. L'infermiera Dori Vilches inizierà a comportarsi in maniera molto strana con Maria, dandole l'impressione di non essere del tutto sana di mente.

Prudencio incontrerà Ana

I residenti di Puente Viejo si prepareranno al peggio quando verranno a sapere che i lavori per la costruzione della diga non saranno interrotti, ma proseguiranno come previsto.

Nel frattempo Carmelo e Severo indagheranno sul conto di Garcia Morales, scoprendo che l'uomo vuole distruggere Puente Viejo per vendicarsi di un torto subito in passato da uno dei suoi abitanti. Per scoprire se Lola è veramente un'assassina, Prudencio deciderà di contattare la sorella della giovane, Ana. Non sapendo che Don Berengerio ed Esther sono parenti, Dolores inizierà a spettegolare sulla loro vicinanza, finendo per travisare la natura del loro rapporto.

Ana rivelerà a Prudencio che in passato Lola ha avuto diversi problemi con suo padre. Gli abitanti di Puente Viejo organizzeranno una manifestazione per impedire a Garcia Morales di sommergere il loro paese. Maria sarà sempre più isolata e lontana da tutti i suoi parenti, mentre Irene sarà sempre più convinta che ci sia Fernando dietro tutti i lutti avvenuti a Puente Viejo nell'ultimo periodo.