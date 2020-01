Davide Devenuto ha abbandonato in modo definitivo la soap opera Un posto al sole. Pochi giorni fa era apparso sul profilo Instagram di Patrizio Rispo (Raffaele Giordano) il video del suo discorso di addio, realizzato durante l'ultimo giorno di riprese. Oggi l'attore è voluto tornare sull'argomento attraverso un post sui suoi profili social, dove ha salutato fan e addetti ai lavori. Un post sobrio, ma molto sentito, dove l'attore ha ricordato gli splendidi anni trascorsi a girare Un posto al sole.

Di seguito un approfondimento sulle sue parole e su quello che sarà il destino di Andrea nei prossimi episodi che lo vedranno protagonista prima dell'addio.

Un discorso accorato

Davide si è rivolto al suo alter ego nella soap Andrea Pergolesi, definendolo un compagno di viaggio che gli ha insegnato la leggerezza e l'ironia ma anche un po' di cinismo. Inoltre c'è stato spazio per citare una delle sue trasformazioni più divertenti, vale a dire quella nei panni del cantante trash Tony Bollore. L'attore ha poi proseguito ringraziando gli amici e tutti gli addetti ai lavori, dai costumisti sino agli attori, per l'affetto e la pazienza mostrati in questi anni.

Una menzione speciale l'ha dedicata a Samanta Piccinetti (Arianna Landi), compagna di vita nella soap e amica sincera fuori dal set. In chiusura non poteva mancare il ringraziamento per tutti i fan di Un posto al sole che lo hanno sostenuto inondandolo di messaggi di stima e affetto.

Il destino di Andrea

Davide Devenuto ha fatto una scelta professionale che i fan hanno iniziato ad accettare, tuttavia in molti ora sono in ansia per quello che sarà il futuro di Andrea Pergolesi.

Storicamente l'uscita di un personaggio regular del cast è stata quasi sempre accompagnata da un evento drammatico. Volendo citare i due esempi più lampanti, ci sono quelli di Rita Cozzolino (Adele Pandolfi) che venne assassinata e di Carmen Catalano (Serena Rossi), allontanatasi dopo la morte prematura del figlio Valerio. Insomma, sembra proprio che quando un protagonista di Upas vada via, il suo allontanamento sia quasi sempre caratterizzato da qualche evento drammatico.

Di recente però c'è stata un'eccezione che potrebbe far ben sperare i fan: a Teresina (Carmen Scivittaro) non è accaduto nulla di male ed è rimasta come una presenza off screen confinata in quel paradiso immaginario che è il paesino di Indica.

Un futuro incerto

Al momento ci sono moltissime teorie su quale potrà essere il futuro di Andrea ad Un posto al sole, ma nessuna certezza. C'è chi crede che il suo personaggio morirà in un incidente di volo, per una sorta di contrappasso vista la sua grande paura per gli aerei, e c'è chi ritiene che torni con Elena (Valentina Pace) lasciando Arianna sola con un ipotetico figlio che dovrebbe arrivare.

Altri hanno un'idea più semplice e pensano che Andrea, come successo per Teresina, possa restare una figura off screen perennemente all'estero per lavoro. Difficile davvero stabilire quale possa essere la verità In ogni caso al momento risulta inutile fare illazioni su quello che sarà il destino di Andrea ma, considerato il preavviso che ha dato agli autori, la sensazione è che verrà data una degna conclusione al suo personaggio.

Notte di passione

Nelle prossime puntate di Un posto al sole Andrea tornerà a Napoli da Londra e avrà modo di trascorrere una focosa notte di passione assieme a sua moglie Arianna.

Dopo il momento idilliaco, che li vedrà riavvicinarsi, i due dovranno fare i conti con i problemi attuali e non sarà un confronto affatto facile. Nel frattempo Samuel (Samuel Cavallo) che in molti vedono come potenziale rivale d'amore di Andrea, si troverà costretto a rinunciare a un piano che aveva programmato assieme ad Arianna proprio a causa del ritorno di Pergolesi.