Sono sempre più appassionanti le vicende della seguitissima soap opera spagnola Il Segreto. Nelle puntate che andranno in onda dal 7 al 10 gennaio saranno molti gli sconvolgimenti che colpiranno i protagonisti. Fernando sarà molto preoccupato a causa del miglioramento dello stato di salute di Carmelo. Donna Francisca vorrà vederci chiaro sulla possibile inondazione che colpirà Puente Viejo. Di seguito gli accadimenti, nel dettaglio, delle prossime puntate della soap opera spagnola.

Fernando teme per le parole di Carmelo

Fernando, dopo essersi reso responsabile dell'omicidio di Esteban Fraile, farà di tutto per non essere scoperto e crearsi dei solidi alibi. Mauricio e Severo, appena giunti sul luogo del delitto, troveranno Fernando che finge di prestare soccorso al primo cittadino Belmonte e a Carmelo. Le indagini porteranno al ritrovamento di un biglietto in cui lo stesso Esteban si accuserà delle morti di Adela e Maria Elena. In molti non crederanno che ad uccidere le due donne sia stato il sindaco, tra questi Irene e Severo.

Nel frattempo il Leal non riuscirà a riprendersi bene dall'incidente perché il colpo d'arma da fuoco che lo ha colpito è stato molto invasivo. Perciò al momento le parole di Fernando sull'accaduto saranno le uniche disponibili. I miglioramenti di Carmelo, e il suo conseguente ritorno a casa, rischieranno però di stravolgere tutti i piani del Mesia. Quest'ultimo si recherà, infatti, a far visita a Carmelo armato di pistola e sembrerà spinto da cattive intenzioni.

Gli altri eventi della soap opera

Elsa non sarà più in serio pericolo e Isaac progetterà il futuro insieme alla sua amata. I ragazzi decideranno di convolare a giuste nozze. La situazione tra Prudencio e Lola continuerà ad essere molto controversa. Al ragazzo verrà suggerito da Don Berengario di chiarire con la donna che verrà interrogata dall'Ortega in maniera molto diretta.

Lola non confermerà, ma nemmeno smentirà, le notizie messe in giro da Francisca sul suo conto. Nel frattempo Fernando avrà in pugno Maria e le farà credere ciò che ritiene più opportuno. La cosa preoccuperà soprattutto Raimundo. Quest'ultimo sarà protagonista di una accesa discussione con la Castaneda. Uno degli avvenimenti più sconvolgenti riguarderà la salvaguardia di Puente Viejo. Donna Francisca scoprirà infatti che il paese potrebbe essere invaso dall'acqua. La matrona indagherà sulla provenienza della notizia e riuscirà a capire diverse cose, una su tutte che il responsabile dell'allagamento è il sottosegretario Juan Garcia Morales. La donna non riuscirà a farsene una ragione e cercherà in tutti i modi di impedire che accada il peggio al villaggio.