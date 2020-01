Arrivano le anticipazioni settimanali della soap opera scritta ed ideata da Aurora Guerra, "Il segreto", giunta ormai al sesto anno di programmazione in Italia. Le trame di cui ci occuperemo fanno riferimento agli episodi che saranno trasmessi in Italia dal 7 al 10 gennaio, tutti i giorni su Canale 5. Le vicende di questa settimana saranno incentrate soprattutto sulla decisione di Isaac ed Elsa di sposarsi, sui tentativi di Fernando di nascondere le sue implicazioni nella morte di Esteban e sulle indagini condotte da Francisca per scoprire chi ha ordinato l'allagamento di Puente Viejo.

Elsa è fuori pericolo

Le anticipazioni de "Il Segreto" ci segnalano che, dopo aver trovato Carmelo ferito, Mauricio e Severo non si renderanno conto che a sparare ad Esteban Fraile è stato Fernando e non il loro amico. Durante le indagini, le autorità ritroveranno un biglietto in cui Esteban confessa di essere il mandante degli attentati in cui persero la vita Adela e Maria Elena. Elsa ed Isaac inizieranno a fare progetti per il futuro quando il dottor Zabaleta comunicherà alla giovane che, ormai, è fuori pericolo.

Don Berengario inviterà Prudencio a scoprire se Lola è davvero un'assassina come afferma Francisca Montenegro. Dopo essere stato ferito da un colpo di pistola sparato da Esteban, Carmelo farà molta fatica a svegliarsi. Nel frattempo, Fernando racconterà a Irene e Severo che Esteban è stato l'ideatore delle morti di Adela e Maria Elena, anche se la coppia avrà difficoltà a convincersi che questa possa essere la verità.

Il paese di Puente Viejo rischia di venire sommerso

Tutti gli abitanti di Puente Viejo verranno a sapere che, a causa del progetto per la costruzione di un grosso bacino idrico, il loro paese verrà sommerso dall'acqua. Appresa la notizia, Francisca si infurierà, decidendo subito di attivarsi per impedire che ciò avvenga. Maria continuerà le cure dolorosissime a cui la sottoporrà l'infermiera Dori, mentre Isaac ed Elsa decideranno di sposarsi.

Prudencio si recherà da Lola e le chiederà spiegazioni sul presunto omicidio di cui è stata accusata. Indagando sul progetto dell'inondazione di Puente Viejo, Francisca scoprirà che l'idea è da attribuirsi sottosegretario Juan Garcia Morales.

Carmelo ritornerà a casa dopo essere stato dimesso dall'ospedale, dove riceverà la visita di un Fernando Mesia armato e preoccupato che l'uomo possa raccontare alla polizia una versione diversa della morte di Esteban. Passeggiando per la piazza di Puente Viejo, Don Berengario avrà l'impressione di vedere una giovane molto somigliante ad una sua vecchia conoscenza. Raimundo inizierà ad essere molto preoccupato per le sorti di Maria, quando si renderà conto che la giovane è succube di Fernando.