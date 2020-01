L'appuntamento con la soap opera Tempesta d'amore continua ad ottenere ottimi consensi e risultati d'ascolto sia in Germania che da noi in Italia. Le trame delle nuove puntate che stanno andando in onda proprio in patria nel corso di questi giorni, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena che riguarderanno soprattutto il personaggio di Annabelle, la quale continuerà ad essere molto cattiva e perfida al punto da avvelenare l'ignara Romy, per un clamoroso errore che tuttavia costerà caro alla donna di Paul.

Tempesta d'amore, spoiler puntate tedesche: la terribile morte di Romy durante il giorno delle nozze

Le anticipazioni sulle puntate tedesche di Tempesta d'amore rivelano che il sentimento tra Denise e Joshua crescerà sempre di più, al punto da rendere pazza di gelosia Annabelle, la quale deciderà di vendicarsi della sorella.

E per portare avanti il suo piano diabolico, la perfida Annabelle deciderà di avvelenare la bevanda che sorseggerà l'ignara Denise di lì a poco durante una festa di paese. Peccato, però, che non tutto andrà secondo il piano prestabilito dato che quel bicchiere finirà accidentalmente tra le mani dell'ignara Romy.

Per fare in modo che nessuno sospettasse di lei, Annabelle ha utilizzato un micidiale veleno che tuttavia agisce lentamente e quindi non ha un'azione immediata sul corpo di chi lo assume.

Gli spoiler delle puntate tedesche di Tempesta d'amore rivelano che Romy si sentirà male diversi giorni dopo, proprio quando sta per coronare il suo sogno d'amore con Paul.

Il destino, infatti, vorrà che la giovane Romy collasserà nel momento in cui starà per pronunciare il fatidico sì all'altare con il suo amato. I presenti rimarranno a dir poco scioccati nel momento in cui assisteranno alla scena del malore di Romy, che verrà prontamente trasportata in ospedale per essere sottoposta a tutti i dovuti accertamenti medici.

Romy è stata avvelenata da Annabelle: morirà tra le braccia del suo amato Paul

Fin dal primo momento, però, le sue condizioni di salute appariranno estremamente gravi: le anticipazioni di Tempesta d'amore rivelano che i medici faranno sapere subito che c'è ben poco da fare, dato che la donna necessiterebbe di un trapianto di cuore immediato.

Purtroppo Romy non ce la farà e morirà tra le braccia del suo amato Paul.

L'improvvisa morte di Romy lascerà tutti senza parole, in particolar modo il medico Michael che la teneva in cura e che non riuscirà a darsi pace per quanto è accaduto. L'uomo scivolerà in un vero e proprio vortice di depressione, al punto da essere costretto a prendere dei farmaci per uscirne. Intanto nessuno sospetterà di Annabelle.