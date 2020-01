Ritorna su Rai una delle serie televisive più amate dagli italiano, "Don Matteo" con Terence Hill e Nino Frassica, giunta orma alla sua dodicesima ed ultima stagione. Giovedì 9 gennaio, infatti, è stato trasmesso il primo episodio inedito della dodicesima stagione intitolato "Non avrai altro Dio all'infuori di me" in cui Don Matteo dovrà aiutare le forze dell'ordine a ritrovare il figlio di un medico che è stato rapito per poi essere ferito misteriosamente. Qualora non si abbia avuto modo di vedere in diretta la prima puntata di "Don Matteo 12", sarà disponibile la replica sui canali ufficiali Rai.

Dove vedere la replica della prima puntata

Nel dettaglio, si segnala che la replica della prima puntata sarà disponibile soltanto in streaming sul sito on demand Rai Play. La piattaforma in questione, infatti, contiene un'intera sezione in cui sono presenti le repliche di tutte le puntate già andate in onda in televisione di questa stagione e delle precedenti undici, oltre a diverse clip dedicate al making off della serie. Da ricordare che, per visualizzare i video su Rai Play è necessario registrarsi gratuitamente al sito e scaricare un'app da istallare sui dispositivi mobili e sui pc fissi forniti di un accesso ad internet valido.

La trama

La trama ufficiale di "Non avrai altro Dio all'infuori di me" ci segnalano che Anna e Marco dovranno interrompere momentaneamente i preparativi delle loro nozze per risolvere il caso della sparizione di Andrea, il figlio di un noto cardiochirurgo della zona. Dopo le prime indagini si scopre che il ragazzino non è semplicemente sparito nel nulla ma è stato rapito. A quel punto, Anna decide di impegnarsi duramente nelle ricerche d Andrea fino a quando una sua vecchia questione professionale metterà a rischio anche il suo futuro matrimonio con Andrea.

Nel frattempo, un benefattore misterioso disseminerà alcune somme di denaro per tutta Spoleto, facendo scatenare in città una vera e propria caccia al tesoro fra tutti gli abitanti. Sarà proprio in questo caos generale che qualcuno approfitterà per sparare a Don Matteo, ferendolo.

Cast e durata episodi

La dodicesima ed ultima stagione di Don Matteo sarà composta da 10 mini film della durata di 100 minuti cadauno, dedicati ai dieci comandamenti biblici. Il cast della serie vedrà sempre come protagonisti principali Terence Hill e Nino Frassica attorniati da altri personaggi interpretati da attori come Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico. A questi si aggiungeranno anche i ritorni di Simone Montedoro nel ruolo di Giulio Tommasi e Giorgia Surina in quelli di Bianca Venezia. Inoltre ci saranno anche delle new entry come Dario Aita e delle guest star come Rovazzi.