Prosegue l'appuntamento con le notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra che sta registrando ottimi ascolti sulle reti Mediaset. Le trame delle puntate in onda dal 12 al 17 gennaio 2020 su Canale 5 rivelano che Francisca Montenegro metterà alle strette Fernando Mesia. Nel dettaglio, la matrona incolperà il figlio di Olmo di tutti i decessi avvenuti in questo ultimo periodo a Puente Viejo. Isaac Guerrero e Elsa Laguna, invece, decideranno di convolare a giuste nozze.

Il Segreto, puntate 12-17 gennaio: il piano di Severo e Carmelo, Irene incontra Francisca

Le anticipazioni de Il Segreto, relative agli episodi in onda da domenica 12 a venerdì 17 gennaio 2020 su Canale 5, rivelano che Matias Castaneda (Ivan Montes) scoprirà che Carmelo e Severo stanno organizzano un piano all'oscuro di tutti, tanto da comunicarlo ad Irene. Quest'ultima, nel frattempo, si recherà ad informare Francisca (Maria Bouzas) sui sospetti che ha su Fernando (Carlos Serrano) riguardo alle disgrazie accadute in questi mesi a Puente Viejo.

La Montenegro, a questo punto, prenderà in considerazione le parole della Campuzano, nonostante un'iniziale riluttanza.

Più tardi, Severo e la moglie si prenderanno cura di Leal, rimasto ferito nello scontro con Fraile, a sua volta ucciso dal Mesia. A tal proposito, il sindaco dimostrerà di avere ancora dei ricordi confusi di quello che gli è successo. A La Habana, Maria chiederà a Dori di raddoppiare le sedute di riabilitazione, in quanto vuole recuperare l'uso delle gambe per stare vicina ad Esperanza e Beltran, ormai da troppo tempo rinchiusi in collegio.

La Montenegro affronta Fernando, Puente Viejo in pericolo

Le trame de Il Segreto in onda prossima settimana sul Canale del Biscione (12-17 gennaio 2020) rivelano che Elsa (Alejandra Meco) e Isaac vivranno un periodo felice della loro esistenza, tanto da gettarsi a capofitto nell'organizzazione del giorno del loro matrimonio.

Francisca, invece, deciderà di avere un confronto a quattr'occhi con Fernando, nel quale lo incolperà di tutti i decessi avvenuti nel borgo. Peccato, che il figlio di Olmo si dichiari estraneo ai fatti. Inoltre, ribadirà di essere interessato solo alla guarigione di Maria (Loreto Mauleon), tanto da chiedere alla Montenegro di dargli un po' di fiducia.

Juan Garcia Morales, invece, comunicherà a tutti gli abitanti del borgo la costruzione di una nuova diga. Per fare ciò, il borgo verrà letteralmente sommerso dalle acque. Una notizia, che getterà nel panico il popolo, il quale non saprà dove trovare un altro rifugio. In attesa di vedere questi colpi di scena in Tv, si ricorda che la soap opera è visibile in diretta streaming o in modalità on demand su "Mediaset Play".