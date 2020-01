Alex Belli e Delia Duran, una coppia molto discussa durante la loro partecipazione a Temptation Island VIP. Il loro rapporto è stato messo a dura prova dal reality show, tuttavia adesso le cose sembrano finalmente risolte. La loro relazione procede a gonfie vele al punto che Alex Belli, durante un'intervista rilasciata al settimanale Chi ha raccontato di essere pronto ad avere un figlio dalla sua compagna.

In merito al matrimonio, invece, l'attore ha specificato che questo non rientra nelle loro priorità.

Per adesso, infatti, credono di aver raggiunto una stabilità ed una maturità tali da poter pensare di mettere al mondo un'altra vita.

Alex Belli e la confessione a Chi: lui e Delia sono pronti per un figlio

A partire da oggi, mercoledì 8 gennaio, è in edicola il nuovo numero di Chi. I giornalisti del settimanale diretto da Alfonso Signorini hanno intervistato l'attore Alex Belli il quale si è lasciato andare a confessioni molto importanti. L'ex concorrente di Temptation Island VIP ha spaziato tra più argomenti, come ad esempio la sua partecipazione al reality show, il suo rapporto con Delia e i progetti futuri.

Specie in merito a quest'ultimo argomento l'attore ha raccontato delle cose molto importanti. Stando a quanto emerso, lui e Delia si sentono pronti per avere un figlio.

Alex ha confessato che questo gli sembra il momento più adatto per pensare di mettere al mondo un'altra vita poiché entrambi hanno raggiunto una stabilità e una maturità tali da poter affrontare la cosa nel migliore dei modi. Belli ha svelato che, naturalmente, si tratta di una decisione che è stata ponderata attentamente e con molta intelligenza e non dettata dall'istinto.

Il travagliato percorso a Temptation Island VIP

Lui e Delia Duran convivono da diverso tempo, tuttavia, l'idea di convolare a nozze non li sfiora. Almeno per il momento, infatti, nessuno dei due vede il matrimonio come una priorità o una cosa imprescindibile.

Nel corso dell'intervista, poi, Alex ha anche parlato dell''esperienza vissuta a Temptation island VIP ed ha smentito tutte le insinuazioni di coloro che li hanno accusati di aver messo in scena delle liti finte.

Per avvalorare la sua tesi, l'attore ha detto che, ancora oggi, quando ad entrambi capita di guardare qualche puntata e rivivere alcuni momenti vissuti all'interno del reality, non riescono a non innervosirsi. Sta di fatto che spesso sono nate delle discussioni anche a distanza di tempo da quegli avvenimenti. Infine, nonostante i due abbiano deciso di non sposarsi nell'imminente futuro, un po' di tempo fa si sono concessi una splendida vacanza alle Seychelles che ha avuto tutta l'aria di una luna di miele.