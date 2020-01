Nelle trame della telenovela Il Segreto in onda su Canale 5 presto ci saranno ben tre abbandoni prima del passaggio dall’undicesima alla dodicesima stagione. I primi due sono quello di Lola Mendana (Lucia Margo) e Prudencio Ortega (Josè Milan) che dopo aver coronato il loro sogno d’amore daranno una svolta alla loro vita. I novelli sposi, per sfuggire dalle grinfie dello strozzino Pablo Armero (Oskar Redondo), si renderanno protagonisti di un gesto inaspettato. Ad intervenire in difesa dei due coniugi ci penseranno Saul (Ruben Bernal) e Julieta (Claudia Galan), che gli proporranno di lasciare Puente Viejo.

Al viaggio dell’ex pupillo di Francisca Montenegro e della sorella di Ana si unirà anche Consuelo (Trinidad Iglesias). L’anziana donna prenderà questa sofferente decisione, dopo essersi trovata di fronte ad un bivio.

Il Segreto: Prudencio e Lola sposi, la proposta di Saul e Julieta

I telespettatori italiani de Il Segreto attualmente hanno assistito alla nascita della tormentata storia d’amore tra Lola e Prudencio, che sembra essere destinata a finire a causa di Francisca. Le anticipazioni spagnole dei prossimi appuntamenti in programma sulla rete Mediaset svelano che il minore degli Ortega, dopo essersi riconciliato con la Mendana, farà nuovamente i conti con lo strozzino Armero.

Quest’ultimo, avendo appreso che il fratello di Saul non è più protetto dalla Montenegro, tornerà a minacciarlo, costringendolo a dargli ben 1.000 pesetas ogni mese. Inizialmente l’ex pupillo della darklady tenterà di non mettere al corrente la sua amata dei ricatti del pericoloso usuraio, ma a seguito del loro matrimonio la renderà partecipe dell’intricata questione. In seguito Prudencio, stufo di essere sottomesso da Pablo, prenderà in considerazione una proposta inaspettata ricevuta da Saul e Julieta.

Quest’ultima e il marito inviteranno i novelli sposi a raggiungerli a Roma per lasciarsi alle spalle il passato. Il minore degli Ortega dopo aver riflettuto sceglierà di abbandonare Puente Viejo, per sbarazzarsi una volta per tutte di Armero.

Il minore degli Ortega, Lola e Consuelo partono, Fernando incendia Puente Viejo

Prima di far perdere le sue tracce e quella della sua dolce metà, l’ex pupillo di Francisca farà credere al suo ricattatore che grazie ad un misterioso affare guadagnerà parecchio denaro.

Il pericoloso strozzino, nonostante l’iniziale titubanza, si fiderà di Prudencio, ma continuerà a tenerlo sotto controllo per non essere ingannato. Nella complicata situazione si inserirà anche Consuelo, nell’istante in cui Lola proporrà all’anziana donna di trasferirsi nella capitale italiana con lei e il suo neo marito. La nonna di Julieta, se in un primo momento rifiuterà di prendere parte al viaggio della coppia di novelli sposi, dopo si vedrà costretta a cambiare idea. In particolare Consuelo, sapendo che a breve la cittadina verrà sommersa dalle acque per volere del sottosegretario Garcia Morales, deciderà di raggiungere la nipote Julieta prima che sia troppo tardi.

I novelli sposi e la nonna della Uriarte partiranno, quando Fernando Mesia metterà in pericolo la vita di tutti gli abitanti, distruggendo il borgo con un devastante incendio. Per finire Armero si renderà conto di essere caduto in una vera e propria trappola, ma quando ormai Prudencio e Lola saranno lontani da lui.